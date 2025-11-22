Цены на кофе в Омской области выросли на рекордные 35% за год

В Омской области стоимость кофе значительно выросла: по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в октябре 2025 года килограмм зернового или молотого кофе в среднем стоил 1 743 рубля — это на 35% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Растворимый кофе также подорожал и приблизился к отметке 3 200 рублей за килограмм.
Причиной роста цен стали масштабные глобальные факторы. Как пояснила основательница омской сети кофеен Gussi Coffee Наталия Сушко, стоимость зеленого кофе напрямую зависит от курсовых колебаний. Кроме того, значительно выросли расходы на логистику, упаковку и обслуживание кофейного оборудования.
«Во всем мире выросла стоимость логистики, упаковки и сервисного оборудования, а зеленый кофе закупается в долларах и чувствительно реагирует на валютные колебания. Все эти процессы одновременно влияют на рынок и в целом формируют рост себестоимости сырья», — отметила она в интервью «РБК Омск».
Еще в 2024 году о грядущем подорожании предупреждал совладелец сети Skuratov Coffee Виктор Шкуренко. Он тогда подчеркивал, что рост цен на бирже отразится на розничных ценах с лагом примерно в полгода — теперь этот прогноз полностью подтвердился статистикой.
