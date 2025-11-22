Цены на кофе в Омской области выросли на рекордные 35% за год

В Омской области стоимость кофе значительно выросла: по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в октябре 2025 года килограмм зернового или молотого кофе в среднем стоил 1 743 рубля — это на 35% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Растворимый кофе также подорожал и приблизился к отметке 3 200 рублей за килограмм.