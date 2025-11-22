Перебои в оплате проезда возможны в минском транспорте 22 ноября

В Минске 22 ноября возможны перебои в оплате проезда, сообщили в «Минсктрансе».
Перебои возникли в работе электронных табло и сервисов продажи электронных билетов. Причиной сбоя называются технические проблемы, вызвавшие перебои в работе электронных табло на остановочных пунктах в Минске, и сервиса «Виртуальное табло» на официальном сайте «Минсктранса».
Также сообщили о сбое в системе продажи электронных билетов «Минсктранса» в ЕРИП и сервисе «Оплати».
