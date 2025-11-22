Ричмонд
Перебои в оплате проезда возможны в минском транспорте 22 ноября

«Минсктранс» предупредил о перебоях в сервисах продаж и работе электронных табло в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 22 ноября возможны перебои в оплате проезда, сообщили в «Минсктрансе».

Перебои возникли в работе электронных табло и сервисов продажи электронных билетов. Причиной сбоя называются технические проблемы, вызвавшие перебои в работе электронных табло на остановочных пунктах в Минске, и сервиса «Виртуальное табло» на официальном сайте «Минсктранса».

Также сообщили о сбое в системе продажи электронных билетов «Минсктранса» в ЕРИП и сервисе «Оплати».

А здесь мы писали, что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики главы государства.

И мы писали, что Правила дорожного движения могут измениться в Беларуси после критики президента.