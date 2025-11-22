В Центробанке назвали самые подорожавшие продукты в Ростовской области

В октябре 2025 года цены в Ростовской области выросли на 0,56% по сравнению сентябрем. Сильнее всего изменилась стоимость продовольственных товаров, говорится в исследовании Центробанка.
Также эксперты отмечают, что за год продукты питания и услуги в регионе подорожали сильнее, чем потребительская корзина в целом.
В частности, в регионе зафиксировали рост стоимости помидоров и сладкого перца. Ценники обновились после выхода на прилавки тепличной продукции, она обычно дороже грунтовой из-за более высоких затрат производителей. В целом плодоовощная продукция на Дону прибавила в цене за год 1,97%.
Кроме того, второй месяц подряд растут цены на яйца, таким способом птицефабрики пытаются компенсировать свои траты на корма, ветеринарные препараты и энергоресурсы. Однако в годовом выражении яйца, наоборот, подешевели на 17,44%.
Также продолжается обновление ценников на кофе. В этом сегменте товар подорожал как за месяц, так и за год. Причины — неурожай в странах-производителях и подорожание на мировом рынке.
Вместе с этим на Дону заметно подешевел сахар. Его стало больше на внутреннем рынке, так как в переработку поступил новый урожай сахарной свеклы. Производители распродают накопившиеся запасы. В целом за 12 месяцев этот товар стал дешевле на 2,29%.
Добавим, годовая инфляция на Дону в октябре снизилась до 8,24%, но осталась выше общероссийской (7,71%). Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит поддерживать процентные ставки, воздействуя на кредитование и сбережения. В 2026 году инфляция должна снизиться до 4−5% и стабилизироваться на уровне 4%.
