В Центробанке назвали самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Вместе с этим на Дону заметно подешевел сахар. Его стало больше на внутреннем рынке, так как в переработку поступил новый урожай сахарной свеклы. Производители распродают накопившиеся запасы. В целом за 12 месяцев этот товар стал дешевле на 2,29%.