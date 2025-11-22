Битва за свет: хроники крымского блэкаута

«В поселке Щелкино нет ни газа, ни электричества. Мы будем пока греть воду и давать ее населению. Кроме того, будет проговариваться вопрос по поварам, также завезем продукты, они у нас есть. Нужны повара, и будем готовить еду также для людей без определенного места жительства», — говорил бывший тогда главой МЧС РК Сергей Шахов и уточнял, что в случае ухудшения погодных условий спасатели готовы оборудовать палаточные городки для обогрева.