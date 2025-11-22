Битва за свет: хроники крымского блэкаута

В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередач в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества.
Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода.
К годовщине блэкаута РИА Новости Крым воспроизводит полную хронику событий.
Предыстория
В украинское время энергосистема Крыма была дефицитной, основной объем потребляемой электроэнергии покрывался за счет перетоков из других регионов Украины по четырем высоковольтным линиям электропередач: «Мелитополь — Джанкой», «Каховка — Джанкой», «Каховка — Островское», «Каховка — Титан». Собственная генерация Крыма составляла не более 20−25%, чем не преминули воспользоваться радикальные круги украинского политикума.
О намерении начать энергоблокаду крымского региона в 2015 году на Украине заявляли неоднократно. Радикалы и их «проводники» у власти последовательно шли к тому, чтобы обрубить все ниточки, связывающие полуостров с Незалежной. В мае 2014 года была перекрыта подача воды по Северо-Крымскому каналу, после — прекращено железнодорожное и прямое автобусное сообщение с Украиной. В сентябре 2015 года полуострову объявили еще и продовольственную блокаду, заворачивая на украинско-крымской границе следующие с провизией грузовики.
Но крымчане от своего выбора не отступили, и тогда радикалы решились на «энергетическую войну».
В ночь на 6 октября 2015 года неизвестными была повреждена высоковольтная опора одной из ЛЭП, по которым осуществлялась подача электроэнергии в Крым. Сначала’Правый сектор«* открестился от причастности к инциденту и назвал это “провокацией, направленной на дискредитацию акции по блокаде полуострова”. Но позднее организация поддержала сторонников запрещенного ныне в России крымско-татарского меджлиса*, которые препятствовали ремонту опоры ЛЭП специалистами “Днепрэнерго”.
В ночь на 13 ноября 2015 года предприятие «Укрэнерго» сообщило о прекращении закупок электричества у России, которые до этого осуществлялись в рамках договора между странами, заявив, что «потребности объединенной энергосистемы Украины в электроэнергии обеспечиваются за счет собственной генерации». После этого в Херсонскую область на границу с Крымом начали стягиваться сторонники радикалов из разных регионов соседнего государства. В «Правом секторе»* это объяснили «полученной оперативной информацией о возможных провокациях из-за сложной внутренней ситуации» на Украине.
В ночь на 20 ноября группа украинских радикалов подорвала опоры высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) «Мелитополь — Джанкой» в Херсонской области близ границы с полуостровом. Из строя вышли питающие Крым линии «Каховка-Титан» и «Мелитополь-Джанкой». В стойках опор эксперты обнаружили механические повреждения, предположительно от взрывного устройства. Для выяснения обстоятельство Минэнерго РФ сформировало оперативный штаб по электроснабжению Крыма. А компания «Укрэнерго» распространила сообщение, что подача электроэнергии в Крым может быть полностью прекращена.
21 ноября
«Укрэнерго» сообщает: в ходе осмотра ЛЭП специалисты выявили также повреждения на двух оставшихся линиях: трещину на стойке железобетонной опоры линии «Каховка — Островская» и повреждение металлической конструкции на линии «Каховка — Джанкой». Опоры окружили активисты так называемой блокады Крыма, выступавшие против поставок электроэнергии в Крым. Они заблокировали доступ ремонтным бригадам к поврежденным ЛЭП, что привело к столкновениям с прибывшими на место украинскими силовиками. Тем временем в Крыму начали готовиться к возможным ограничениям энергоснабжения, власти Республики заявили о развертывании в случае необходимости 761 дизель-генераторной установки (ДГУ) и мобильных газотурбинных станций.
22 ноября
В ночь на воскресенье, 22 ноября, во всех населенных пунктах Крыма погас свет. На этот раз подорваны все четыре линии электропередач на границе с полуостровом — почти 2 млн человек остались без энергоснабжения. Одним из организаторов и спонсоров теракта выступил Ленур Ислямов — в прошлом московский бизнесмен, переквалифицировавшийся в предводителя вооруженного украинского батальона боевиков-экстремистов и одного из самых ярых сторонников силового возвращения Крыма под контроль Украины.
Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС. Все социальные объекты полуострова сразу же перешли на резервные источники питания.
Минэнерго РФ установило лимиты энергопотребления, в городах и районах полуострова в срочном порядке разработали и ввели графики аварийных отключений света и подвоза воды. Мобильной связи практически нет, связаться с родными и близкими невозможно. К полудню в МЧС Крыма сообщили, что за счет всех источников энергоснабжения Крым обеспечен электричеством только на 30%, и призвали местных жителей экономить электроэнергию.
«К сожалению, нам придется потерпеть какое-то время неудобства. Веерные отключения неизбежны, поэтому мы обращаемся к крымчанам экономно использовать источники электропитания», — призвал Михаил Шеремет, занимавший в то время пост первого вице-премьера республики и возглавивший правительственную комиссию по ликвидации ЧС.
Из-за энергодефицита экологически чистый пассажирский транспорт отправили на вынужденные каникулы — троллейбусное сообщение между городами Крыма прервалось. На большинстве маршрутов их заменили автобусами.
Глава Республики Сергей Аксенов во взаимодействии с МЧС в ручном режиме регулирует вопросы, связанные с электроснабжением полуострова. Подрыв опор ЛЭП в Херсонской области он назвал терактом.
«Это может быть только терактом, по-другому я назвать это не могу. Крымчан этим на колени никто не поставит. Торговаться с нами мы никому не позволим, языком шантажа и силы разговаривать с нами никому не дадим. С какой бы силой ни осуществлялось давление на нас, уверяю, что крымчане выдержат эту осаду», — заявлял Аксенов.
23 ноября
В связи с энергодефицитом в регионе понедельник, 23 ноября, в Крыму объявили выходным днем. Оперативный штаб по ликвидации ЧС работает круглосуточно. Учебный график скорректирован — детские сады временно перешли на работу по программе краткосрочных групп без питания детей, а школы сократили перемены и перенесли окончание уроков вторых смен на 17 часов.
МЧС России готовит к переброске на полуостров дополнительные дизель-генераторные установки и формирует для них запасы топлива. В самый проблемный регион — на восток полуострова — переброшены четыре полевые кухни МЧС. Ситуация критическая — в некоторых поселках нет не только света, но и газа, а значит, приготовить горячую еду невозможно.
«В поселке Щелкино нет ни газа, ни электричества. Мы будем пока греть воду и давать ее населению. Кроме того, будет проговариваться вопрос по поварам, также завезем продукты, они у нас есть. Нужны повара, и будем готовить еду также для людей без определенного места жительства», — говорил бывший тогда главой МЧС РК Сергей Шахов и уточнял, что в случае ухудшения погодных условий спасатели готовы оборудовать палаточные городки для обогрева.
24 ноября
В Крым самолетом Ил-76 МЧС России доставлена первая партия мобильных электрогенераторов — 300 штук мощностью 6 киловатт каждый. Их распределили по наиболее остро нуждающимся и отдаленным районам полуострова, а также установили на вышки мобильной связи.
«Крымэнерго» корректирует графики аварийных отключений с учетом потребностей населения, однако свет в дома людей удается подать всего на несколько часов в день. Автономные источники питания на рынках полуострова стали самым ходовым товаром. Глава Республики Сергей Аксенов раскритиковал работу крымского министерства топлива и энергетики из-за несправедливого распределения по городам и районам электроэнергии, генерируемой на полуострове. В ходе заседания оперативного штаба он уволил министра топлива и энергетики Сергея Егорова и представил нового руководителя Минэнерго — им стала советник главы РК Светлана Бородулина.
В целях экономии электричества энергоснабжение крупных промышленных предприятий Феодосийского региона полностью прекращено. Это затронуло «НИИ аэроупругих систем», «Судокомпозит», «Море», «Феодосийский судомеханический завод», «Феодосийский оптический завод» и «Стеклопластик». При этом несколько крупных крымских предприятий запаслись генераторами и продолжили работу без ущерба для общей энергетической ситуации в регионе.
Для личного контроля за ситуацией с энергоснабжением в Крым прибыли глава Минэнерго РФ Александр Новак и руководитель МЧС России Владимир Пучков.
25 ноября
Школы и детские сады Крыма ушли на вынужденные каникулы. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ потребовал обеспечить бесперебойную работу генераторов в Крыму. «Хотел бы сказать о необходимости обеспечения бесперебойной работы источника временной генерации на полуострове в связи с энергоблокадой. Мы в постоянном контакте находимся с правительством, и с руководством региона я сегодня разговаривал», — подчеркнул Путин.
Глава государства также выразил уверенность, что «без молчаливого согласия Украины» подрыва ЛЭП в Херсонской области не могло бы состояться.
Для помощи крымским энергетикам на полуостров прибыли мастера, электромонтеры и машинисты передвижных электростанций компании «Кубаньэнерго». А студенты и волонтеры на период ЧС взяли на себя заботу о пенсионерах и инвалидах. В населенных пунктах полуострова сотрудники МЧС развернули палаточные городки, полевые кухни, установили «световые башни».
26 ноября
Компания «Укрэнерго» сообщила о завершении основных работ по восстановлению одной из четырех поврежденных линий электропередачи в Херсонской области, ведущих в Крым. Однако закончить ремонт и подать электричество не получилось, так как сторонники блокады Крыма продолжили свою акцию возле поврежденных опор.
Общая генерация электричества на полуострове составила 334 мегаватта — около трети от общей потребности. Без света 670 населенных пунктов. МЧС РФ перебросило в Крым еще 300 генераторных установок. И помощь поступает буквально со всей страны — руководители регионов направляют в Крым не только автоматические источники питания, но и топливо для них, свечи, финансовую помощь и специалистов.
27 ноября
Котельные получили дизель-генераторы, постепенно в квартиры жителей Крыма и Севастополя начали подавать тепло. Графики веерных отключений соблюдаются частично, однако время подачи электроэнергии уже увеличено. В квартиры с электроплитами свет поступает в большем объеме. Меры безопасности на полуострове усилены, на улицах дежурят патрули МВД и ГИБДД.
Ускоренными темпами идет строительство энергомоста из Краснодарского края в Крым, по графику первая из четырех ниток должна быть введена в эксплуатацию через месяц, 22 декабря, но с учетом того, что работа идет в несколько смен, глава РК Сергей Аксенов заявил о возможном сокращении сроков запуска.
30 ноября
По информации МЧС России, в Крыму не осталось ни одного полностью обесточенного населенного пункта. Стабилизируется ситуация и с мобильной связью — автономными источниками электропитания обеспечена работа всех станций операторов связи. На полуострове развернуто 12 палаточных городков жизнеобеспечения населения с полевыми кухнями, куда за первую неделю блэкаута обратились свыше 7 тысяч человек.
«Во всех городках предусмотрены посты оказания медицинской и психологической помощи, организована раздача горячего чая и питания, — сообщали в МЧС. — В городках жизнеобеспечения местные жители могут подзарядить мобильные телефоны и другие электронные приборы, а также переночевать, если будет холодная погода».
А пока не ударили морозы, крымчане разворачивают в городках импровизированные культурно-досуговые центры. Местные жители, особенно в сельских регионах, объединяются в творческие коллективы и организуют мини-концерты, проводят конкурсы и игры для детей. Палатки МЧС становятся точкой сбора крымчан в городах и поселках.
1 декабря
Первый день зимы крымчан порадовал увеличенным лимитом потребления электроэнергии. Люди уже научились «жить по графику» — он соблюдается на 90%, поэтому планировать свои дела становится легче. Как заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов, «ждать крымчанам осталось недолго».
«В целом ситуацию удалось улучшить, войти в график и соблюдать его — задача технически непростая. Идеальным он никогда не будет в условиях такой низкой генерации. Это связано со спецификой самой системы, которая выстраивалась десятилетиями. И то, что график выдерживается на 90% — важное достижение команды. Терпеть осталось недолго», — подчеркивал он.
В свою очередь Аксенов заявлял, что режим чрезвычайной ситуации продлится как минимум до Нового года.
2 декабря
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым и дал старт запуску первой нитки энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив — а это дополнительные 200 МВт полуострову. В офисе предприятия «Крымэнерго» Путин по громкой связи отдал команду Центру управления сетями взять под нагрузку КВЛ 220 кВ «Тамань — Крым». И первая электроэнергия с материка стала поступать на «отрезанный от света» полуостров.
К этому моменту в Крыму и Севастополе без стабильного энергоснабжения остаются около 826 тысяч потребителей. Для электроснабжения соцобъектов включено в работу 2 184 резервных источника питания суммарной мощностью 239 МВт, также свет крымчанам подают 13 мобильных электростанций, которые поставили на полуостров со всей страны.
8 декабря
В Минэнерго РФ заявили о восстановлении электроснабжения всех потребителей в Крыму и Севастополе, что связано с наращиванием внутренней генерации и введением в работу после ремонта линии «Каховка — Титан — Красноперекопск».
Запрещенная в России украинская экстремистская организация «Правый сектор»* заявила о прекращении участия в блокаде Крыма в связи с началом поставок электричества на территорию полуострова по линии «Каховка-Титан» в Херсонской области Украины.
15 декабря
Первая очередь энергомоста из Краснодарского края в Крым введена в строй в полном объеме — президент РФ дал команду на запуск второй нитки энергетического моста из Кубани в Крым. Суммарная мощность перетока по двум веткам первой очереди — более 400 мегаватт. Этот день, по словам крымчан, стал переломным событием, поскольку поставляемая с материка электроэнергия вместе с собственной генерацией Крыма и автономными источниками питания позволила практически полностью справиться с энергодефицитом.
Вместе с тем глава РК не стал спешить с отменой режима ЧС, сообщив, что он сохранится до полной стабилизации обстановки в регионе.
«Жизнь так или иначе налаживается. С завтрашнего дня уже все министерства будут практически в штатном режиме работать, в дни после обесточивания Крыма работали в особых условиях и с определенным графиком. Завтра к концу дня я думаю, мы полностью вернемся к обычной жизни», — говорил тогда Аксенов.
13 января
Государственный совет республики принял заявление, согласно которому энергоблокада полуострова со стороны Украины признана геноцидом крымчан. Власти Крыма обратились в МИД России с просьбой привлечь к ситуации на полуострове ООН и другие международные организации. Депутаты также попросили Генпрокуратуру и Следком РФ возбудить дела против организовавших блокаду украинских нардепов.
30 марта
После трех месяцев ремонта компания «Укрэнерго» объявила об окончании работ на поврежденных в конце ноября опорах ЛЭП. Врио главы энергокомпании Всеволод Ковальчук заявил о готовности в течение нескольких часов возобновить работу линий. Но крымская сторона отказалась от украинского электричества.
«Мы для себя окончательно отказались от украинской электроэнергии, она нам не нужна. Вопрос о поставках электроэнергии из Украины для нас снят с повестки дня и давно закрыт», — заявлял первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
Крым и Севастополь продолжают жить по графикам отключений, но в целом главы регионов Сергей Аксенов и Сергей Меняйло оценивают ситуацию с энергоснабжением полуострова как стабильную.
14 апреля
Очередной «светлый день» для Крыма и Севастополя — министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о введении в работу третьей нитки энергомоста в Крым, что позволило ликвидировать дефицит электроэнергии на полуострове.
«Введена в эксплуатацию третья нитка энергомоста, которая увеличила возможности перетока из Единой энергетической системы России в Крым еще на 200 МВт. То есть уже с сегодняшнего дня поступление электроэнергии составит 600 МВт», — сказал Новак и анонсировал введение в строй последней нитки энергомоста в течение ближайших двух-трех недель.
Веерные отключения света прекратились, в городах и районах полуострова частично восстановлено уличное освещение и возобновлена работа объектов, которые прекращали свою деятельность из-за энергодефицита.
11 мая
Энергомост начал работать на полную мощность — в режиме видеоконференции глава государства Владимир Путин запустил в работу последнюю, четвертую нитку энергомоста из Краснодарского края. Президент поблагодарил энергетиков за проделанную работу и подчеркнул, что ввод в эксплуатацию энергомоста позволит начать курортный сезон на полуострове без энергодефицита.
«В сжатые сроки удалось прорвать энергетическую блокаду Крыма, собственно говоря, не сомневаюсь, если потребуется — мы любую другую блокаду прорвем, если кому-то захочется нас потренировать», — сказал Путин.
18 мая режим чрезвычайной ситуации, введенный в Крыму в ноябре 2015 года после обесточивания полуострова со стороны Украины, был отменен. Вслед за Крымом по поручению губернатора Севастополя Сергея Меняйло режим ЧС был снят и в городе-герое.
*Запрещенная в России экстремистская организация.