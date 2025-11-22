Поступать в вузы на платное в 2026/2027 учебном году будут по-новому

Новые правила установлены на 2026/2027 учебный год, и уже следующим летом абитуриенты будут поступать по обновленной модели. Порядок касается не всех направлений, а только тех, что включены в специальный перечень. Он опубликован и насчитывает 28 программ бакалавриата и 12 — специалитета. Это около десяти процентов специальностей, по которым число выпускников существенно превышает потребности рынка труда. Ранее Минобрнауки отмечало, что речь идет, в частности, об экономике, юриспруденции, государственном и муниципальном управлении и менеджменте.