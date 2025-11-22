Поступать в вузы на платное в 2026/2027 учебном году будут по-новому

Правительство утвердило Правила определения предельного количества мест для приема на обучение на платной основе. Раньше схема поступления выглядела просто: не прошел на бюджет — поступай на платное отделение, если позволяют средства. Конкурса практически не существовало, и значительная часть коммерческого набора формировалась из абитуриентов с минимальными знаниями, причем преимущественно по гуманитарным направлениям, выпускники которых часто не работали по специальности.
Ситуация начала меняться после заседания Совета по науке и образованию в начале года, где Владимир Путин заявил о необходимости ограничить платный набор на направления, не востребованные экономикой. В мае президент подписал соответствующий закон, а Минобрнауки приступило к подготовке подзаконных актов. Теперь работа завершена. В ведомстве подчеркивают, что регулирование платного приема должно сбалансировать подготовку кадров в интересах экономики и социальной сферы, снизить перенасыщенность рынка и повысить качество высшего образования.
Новые правила установлены на 2026/2027 учебный год, и уже следующим летом абитуриенты будут поступать по обновленной модели. Порядок касается не всех направлений, а только тех, что включены в специальный перечень. Он опубликован и насчитывает 28 программ бакалавриата и 12 — специалитета. Это около десяти процентов специальностей, по которым число выпускников существенно превышает потребности рынка труда. Ранее Минобрнауки отмечало, что речь идет, в частности, об экономике, юриспруденции, государственном и муниципальном управлении и менеджменте.
В список бакалавриата вошли архитектура, дизайн архитектурной среды, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроения, нефтегазовое дело, психология, конфликтология, экономика, менеджмент, управление персоналом, госуправление, бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, жилищное хозяйство, юриспруденция, зарубежное регионоведение, международные отношения, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, журналистика, издательское дело, телевидение, медиакоммуникации, сервис, филология, лингвистика, фундаментальная прикладная лингвистика и прикладная этика.
Специалитет представлен направлениями пожарной безопасности, горного дела, нефтегазовой техники и технологий, стоматологии, психологии служебной деятельности, экономической безопасности, таможенного дела, правового обеспечения национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной экспертизы, судебной и прокурорской деятельности, перевода и переводоведения.
Абитуриентам, планирующим платное поступление на эти специальности, стоит учитывать: конкурс, вероятнее всего, станет обязательным. По всем остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.
Число платных мест будут рассчитывать по методике, которая сейчас проходит общественное обсуждение. Она предусматривает отдельное распределение квот для головного вуза и каждого филиала, без возможности их обмена. Существенную роль сыграет статистика прошлых лет и средний балл ЕГЭ зачисленных платников. Если он в 2025 году окажется ниже 50 по конкретной программе из перечня, то в следующем году платные места по ней выделяться не будут.
Согласно документу, Минобрнауки до 1 декабря 2025 года разместит в личных кабинетах вузов предложения по предельному количеству платных мест. Учебные заведения смогут представить свои корректировки в течение пяти рабочих дней, снабдив их обоснованием. После рассмотрения предложений межведомственная группа до 31 декабря утвердит окончательные объемы.
Правила вводятся на один год, и по итогам приемной кампании 2026-го могут быть пересмотрены.