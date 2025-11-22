Сообщается о задержании ЛГБТ-активистки в Астане

В момент проведения мероприятия, как сообщают правозащитники, в помещение вошла некая женщина, пытаясь прервать мероприятие, а организаторы просили ее покинуть помещение и не мешать. Как следует из видео, опубликованном в сети, пришедшая женщина подняла шум, а вскоре обвинила одного из проводивших мероприятие в употреблении матерного слова. После этого в помещение явились сотрудники полиции и увезли одну из проводивших мероприятие — активистку Ардж Турсынкан.