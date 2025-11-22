Ричмонд
Сообщается о задержании ЛГБТ-активистки в Астане

Астана. 22 ноября. КазТАГ — Правозащитники сообщают о задержании активистки Ардж Турсынкан, которую полиция увезла с мероприятия в Астане после сообщения женщины об оскорблении, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«После инцидента был задержан активист и спикер мероприятия Ардж Турсынкан. Его доставили в отделение полиции, где вменили административное правонарушение по статье “Мелкое хулиганство”. По последней информации, Ардж помещен в изолятор временного содержания. Мы считаем, что полиция, вместо задержания человека, который саботировал законное мирное собрание, задержала одного из спикеров, несмотря на его состояние здоровья. Мы требуем немедленного освобождения Ардж Турсынкан», — говорится в заявлении общественного фонда «Еркіндік Қанаты», опубликованном в соцсетях.

21 ноября в Астане проводилось мероприятие, где представители Еducation Community рассказывали о своем исследовании про ЛГБТИК-подростках и взрослых, которые, по их мнению, испытывают дискриминацию. О презентации этого исследования ранее сообщалось в ходе пресс-конференции в Алматы на площадке КМБПЧ.

В момент проведения мероприятия, как сообщают правозащитники, в помещение вошла некая женщина, пытаясь прервать мероприятие, а организаторы просили ее покинуть помещение и не мешать. Как следует из видео, опубликованном в сети, пришедшая женщина подняла шум, а вскоре обвинила одного из проводивших мероприятие в употреблении матерного слова. После этого в помещение явились сотрудники полиции и увезли одну из проводивших мероприятие — активистку Ардж Турсынкан.

Ранее также в соцсетях было распространено и другое видео, в описании которого утверждается, что Турсынкан якобы «оскорбила казахстанцев на круглом столе в Астане». На этом видео хоть и слышно слово из ненормативной лексики, но не понятно, кому оно адресовано.

Позже правозащитники сообщили, что Ардж Турсынкан увезли в изолятор, а на 22 ноября назначен суд по обвинению в «мелком хулиганстве». Видео о том, как прибыли полицейские и увозят Турсынкан на машине, также есть в соцсетях.

Редакция КазТАГ обратилась за комментарием в департамент полиции Астаны.