Обломки БПЛА повредили постройки и технику в Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал об ущербе от БПЛА на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в Ростовской области обломки БПЛА повредили постройки и технику. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря.

По информации главы региона, в городе Миллерово ущерб получили административное здание и техника, оставленная во дворе. Также в хуторе Треневка Миллеровского района пострадали частный дом (оказались выбиты стекла), хозяйственная постройка и гараж.

Пострадавших среди местных жителей не зафиксировали.

Всего же прошедшей ночью в регионе ликвидировали 16 беспилотников. Воздушную атаку отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

