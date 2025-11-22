Обломки БПЛА повредили постройки и технику в Ростовской области

Прошедшей ночью в Ростовской области обломки БПЛА повредили постройки и технику. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря.
По информации главы региона, в городе Миллерово ущерб получили административное здание и техника, оставленная во дворе. Также в хуторе Треневка Миллеровского района пострадали частный дом (оказались выбиты стекла), хозяйственная постройка и гараж.
Пострадавших среди местных жителей не зафиксировали.
Всего же прошедшей ночью в регионе ликвидировали 16 беспилотников. Воздушную атаку отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
