На дорогах Башкирии за сутки задержали 54 нетрезвых водителя

В Башкирии стартовал второй день массовых проверок на дорогах. Республиканская Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулем.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в республике за прошедшие сутки остановили и задержали 54 пьяных водителя. При этом, четверо из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.
Кроме того, на дорогах республики сотрудники ДПС выявили 1500 нарушений ПДД и остановили 10 человек, которые управляли машиной, будучи лишенными прав. Сегодня, 22 ноября, на дорогах Башкирии массовые проверки водителей продолжатся, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
