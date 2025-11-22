В Иркутске заменяют плиты на трамвайных путях и делают ямочный ремонт дорог. Специалисты уже заменили 12 плит на.
на улице 1-я Советская, также работы идет на на перекрестке Софьи Перовской и Партизанской и на Декабрьских Событий. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— При замене плит на мостах работаем по ночам, чтобы не затруднять дорожное движение, — пояснил руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
Так, на прошлой неделе на Глазковском мосту заменили 8 бетонных элементов. Также в областном центре не прекращается процесс ямочного ремонта на перекрестках Карла Маркса и Ленина, Советской и Александра Невского, а также на Дальневосточной, Седова, Академическом мосту и Маратовской развязке.