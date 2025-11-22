Ричмонд
В Азербайджане видели девушку, похожую на пропавшую ростовчанку Анну Цомартову

Поиски студентки из Ростова расширили на территорию Азербайджанской Республики.

Источник: Комсомольская правда

Девушку, похожую на таинственно исчезнувшую в 2024 году студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову, заметили в Азербайджанской Республике. Об этом ранее рассказала мама девушки Диана Цомартова.

Очевидец рассказал, что примерно в конце лета в Баку к нему подошла незнакомка. Она якобы попросила о помощи и сказала, что хочет уехать обратно в Россию. Однако потом ушла. По словам мужчины, его собеседница была с сумкой и чемоданом. Он оповестил об этом случае консульство России в Азербайджане.

Напомним, студентка РЮИ МВД пропала в феврале 2024 года во время соревнований по тайскому боксу в Каспийске. После выступления на ринге она вышла на прогулку по берегу моря, но обратно так и не вернулась.

Долгие поиски, в том числе с привлечением водолазов, не принесли результатов. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело. Позже у родителей Анны появились подозрения, что их дочь может находиться в другой стране.

