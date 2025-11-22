Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев удивила средняя зарплата учителей в регионе

Жители Нижнего Новгорода удивились размеру средней зарплаты учителей, который озвучили в минобре.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижнего Новгорода обсуждают в соцсетях размер средней зарплаты учителей в регионе. Многие усомнились в том, что денежное вознаграждение педагогов соответствует заявленным в министерстве образования области показателям.

Напомним, по данным ведомства, в январе-октябре нижегородские учителя получали в среднем 59 252,7 рубля в месяц без учета надбавок для классных руководителей. За год их зарплата выросла на 11,3%.

Пользователи соцсетей решили поспорить с официальными данными.

«У меня у преподавательницы 24 года стажа зп 24,5 тысячи», — написала Екатерина С. под одной из публикаций.

«У меня и 30 нет, откуда такие цифры?», — задалась вопросом Анастасия П.

Некоторые комментаторы предположили, что около 60 тысяч рублей могут получать учителя частных школ, а работники большинства образовательных учреждений живут на более скромную зарплату.

Однако другие интернет-пользователи согласились с официальной статистикой.

«У моей жены подруга на учителя отучилась, работать начала в этом году, зп 45к официально, плюс премии и доплаты всякие, выходит под 60к чистыми», — написал пользователь Алексей.

Также нижегородцы высказали мнение, что меньше названной в минобре суммы получают лишь те, кто занят на работе не целый день, а лишь несколько часов.

Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина ответила нижегородским школьникам, которых не отпускают в туалет с урока.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше