Нижегородцев удивила средняя зарплата учителей в регионе

Жители Нижнего Новгорода обсуждают в соцсетях размер средней зарплаты учителей в регионе. Многие усомнились в том, что денежное вознаграждение педагогов соответствует заявленным в министерстве образования области показателям.
Напомним, по данным ведомства, в январе-октябре нижегородские учителя получали в среднем 59 252,7 рубля в месяц без учета надбавок для классных руководителей. За год их зарплата выросла на 11,3%.
Пользователи соцсетей решили поспорить с официальными данными.
«У меня у преподавательницы 24 года стажа зп 24,5 тысячи», — написала Екатерина С. под одной из публикаций.
«У меня и 30 нет, откуда такие цифры?», — задалась вопросом Анастасия П.
Некоторые комментаторы предположили, что около 60 тысяч рублей могут получать учителя частных школ, а работники большинства образовательных учреждений живут на более скромную зарплату.
Однако другие интернет-пользователи согласились с официальной статистикой.
«У моей жены подруга на учителя отучилась, работать начала в этом году, зп 45к официально, плюс премии и доплаты всякие, выходит под 60к чистыми», — написал пользователь Алексей.
Также нижегородцы высказали мнение, что меньше названной в минобре суммы получают лишь те, кто занят на работе не целый день, а лишь несколько часов.
