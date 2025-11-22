Ричмонд
Ради каких достопримечательностей стоит побывать в Урюпинске?

В городе можно сфотографироваться со скульптурой «Рукодельницы» и памятником донской козе.

Национальный туристический портал «Путешествуем.РФ» порекомендовал россиянам до конца года наведаться в Урюпинск Волгоградской области.

Причина — те пуховые сокровища, которыми столица российской глубинки славится на всю Россию.

«Старинный казачий город издавна известен пуховязанием, — указано на портале. — Приезжайте, чтобы полюбоваться шедеврами мастериц и выбрать тёплый сувенир к зиме».

Пуховязание зародилось в этих краях вместе с переселенцами из Воронежа ещё в XIX веке. Здесь начали разводить коз донской породы с длинноворсовым тёплым и лёгким пухом. Ажурные шали-паутинки, которые создают мастерицы, такие изящные, что их можно протянуть через кольцо. При этом особенность урюпинского пуховязания — тонкие и неплотные нити. Со временем отдельные прядки шерсти выбиваются, и вещь становится «кудрявой».

В Урюпинске можно многое узнать об истории пуховязания и края в целом — для этого отправляйтесь в местный художественно-краеведческий музей, при котором открыт музей козы. Здесь на мастер-классе можно самостоятельно связать сувенирную игрушку.

А ещё в городе можно сфотографироваться со скульптурой «Рукодельницы» и памятником донской козе, а также отведать блюда традиционной казачьей кухни.