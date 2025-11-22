Ради каких достопримечательностей стоит побывать в Урюпинске?

Пуховязание зародилось в этих краях вместе с переселенцами из Воронежа ещё в XIX веке. Здесь начали разводить коз донской породы с длинноворсовым тёплым и лёгким пухом. Ажурные шали-паутинки, которые создают мастерицы, такие изящные, что их можно протянуть через кольцо. При этом особенность урюпинского пуховязания — тонкие и неплотные нити. Со временем отдельные прядки шерсти выбиваются, и вещь становится «кудрявой».