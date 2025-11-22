В Красноярском крае наградили многодетные семьи

«Многодетные семьи являются основным источником пополнения населения. В условиях демографических вызовов именно они помогают сохранить и приумножить наше будущее. Каждый ребенок, появившийся на свет, — это потенциальный ученый, врач, учитель, строитель, художник, человек, который будет создавать, развивать и защищать нашу страну. Поддерживая многодетные семьи, мы инвестируем в будущее», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.
Она добавила, что реализовывать политику в этой области краевым властям помогает нацпроект «Семья».
Награды вручили министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В частности, медаль орден «Родительская слава» получили семьи Смаль и Потерайло. Еще девять женщин удостоены регионального почетного знака «Материнская слава»:
Светлана Кобелева (Ирбейско-Саянский округ), Галина Лякман (Идринско-Краснотуранский округ), Юлия Муратова (Иланско-Нижнеингашский округ), Ольга Шамрина (Абанский округ), Юлия Флеева (Енисейский округ), Мария Шулакова (Мотыгинский округ), Анастасия Зеликова (Красноярск), Ольга Прядко (Красноярск), Валентина Татти (Красноярск).
Помимо того, Почетные грамоты губернатора Красноярского края получили еще шесть отцов.
Всего в Красноярском крае действует более 30 мер социальной поддержки семей с детьми. В том числе речь идет о господдержке в рамках нового национального проекта «Семья», который стал продолжением нацпроекта «Демография». Например, многодетные семьи имеют право на получение компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг.
