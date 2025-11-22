В Красноярском крае наградили многодетные семьи

«Многодетные семьи являются основным источником пополнения населения. В условиях демографических вызовов именно они помогают сохранить и приумножить наше будущее. Каждый ребенок, появившийся на свет, — это потенциальный ученый, врач, учитель, строитель, художник, человек, который будет создавать, развивать и защищать нашу страну. Поддерживая многодетные семьи, мы инвестируем в будущее», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.