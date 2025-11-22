Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пройдут показы авторских платков и гранд-дефиле

Фестиваль «Сибирская этника» объявил финалистов: среди них — десятки дизайнеров из России и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Финалистами XIV Международного фестиваля дизайна и искусств «Сибирская этника» стали 67 работ от талантливых художников и дизайнеров из Омска, Шахт, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Кирова, Санкт-Петербурга, Калуги, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и даже Шанхая.

Отдельного внимания заслуживает конкурс авторского платка «Первые», в котором 14 финалистов представляют Омск и Минск (Беларусь).

Организаторы — Омская Арт-резиденция — подготовили насыщенную программу:

29 ноября в 17:00 на главной сцене ТРЦ «Мега Омск» состоится конкурс дизайна авторского платка «Первые», а уже на следующий день, 30 ноября в 16:30, там же пройдет гранд-дефиле и финал фестиваля.

Ранее мы писали, что в «Просто Театре» прошла премьера спектакля по повестям Гоголя.