Белорусы выловили гигантского сома весом 100 кг, но отпустили его

Появилось видео, как в Припяти выловили гигантского 100-килограммового сома, сообщает телеграм-канал Национального паркп «Припятский».
Гиганта выловили рыбаки, которые пытались поймать щуку. И прежде, чем трофейного сома удалось вытащить на берег, пришлось повозиться, — рыба оказала мощное сопротивление. Длина сома составила 225 сантиметров, а вес — около 100 килограммов.
Напомним, что с 1 ноября в Беларуси действует запрет на лов сома. Поэтому, согласно правилам, пойманную особь отпустили обратно в реку.
— В «Припятском» можно встретить сомов гигантов, трофейных щук, крупных лещей и судаков, — рассказали в нацпарке.
Ранее белорусских рыбаков предупредили об изменении правил рыболовства. А еще белорусские рыбаки бьют тревогу из-за агрессивных норок, расплодившихся на Припяти.
Здесь мы писали, что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики главы государства.