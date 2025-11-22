В омском Калачинске «сэкономят» на новогоднем оформлении

Судя по всему, в Калачинском районе Омской области решили повторно использовать элементы новогодней иллюминации с одной вынужденной «поправкой». Об этом говорят данные портала госзакупок, где появилась заявка от районной администрации на «изготовление и монтаж цифры 6». Прописано, что шестерку должны «вмонтировать» на место пятерки в металлическую светящуюся конструкцию, подготовленную к новому 2025 году. По мнению автора, такой вариант новогоднего «декора» можно назвать бюджетным.