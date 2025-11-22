Ричмонд
Отпрыгнула в ужасе: что-то сильно напугало самку пятнистого оленя в приморском лесу

В Приморье в фотоловушку попала испуганная самка пятнистого оленя.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Самка пятнистого оленя стала героиней забавного видео, снятого в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Кадры запечатлели, как грациозное животное, заглянув за рамку кадра, в ужасе отпрыгнуло.

Самку пятнистого оленя сняла установленная в парке фотоловушка. По словам специалистов, причиной испуга осторожной скакуньи стал хруст ветки. Вероятнее всего, неподалеку проходил маньчжурский заяц или другой безобидный зверь.

Эксперты спешат успокоить: в последующие несколько минут на оленя никто не нападал. Однако в дикой природе срабатывает простое правило: лучше перескочить, чем недоскочить. Такой врожденный инстинкт помогает копытным выживать.