Лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после запрета на швартовку в Стамбуле

Круизный лайнер Astoria Grande с более чем 1 тыс. человек на борту вернулся в Сочи после того, как турецкие власти запретили судну швартовку в Стамбуле без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: пресс-служба Astoria Grande

На борту международного судна находились 620 пассажиров и около 430 членов экипажа. Лайнер должен был завершить двухнедельный круиз заходом в турецкий порт в четверг, однако портовые службы отказали в разрешении на швартовку, не предоставив разъяснений.

Судно прибыло в российский курорт утром в субботу. Туристы рассказали, что несостоявшаяся остановка в турецком городе не повлияла на общие впечатления от путешествия. Многие путешественники уже совершали поездки на этом лайнере и собираются бронировать новые круизы.

Пассажиры подчеркнули насыщенность программы, которая включала посещение пяти городов, а также традиционные развлечения на борту: танцевальные и спортивные мероприятия, СПА-процедуры и другие активности.

«Ъ-Кубань» писал, что пассажиры лайнера Astoria Grande получили ваучеры на 50 евро и 25% скидки на будущие рейсы за отмену Стамбула.