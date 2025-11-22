Лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после запрета на швартовку в Стамбуле

На борту международного судна находились 620 пассажиров и около 430 членов экипажа. Лайнер должен был завершить двухнедельный круиз заходом в турецкий порт в четверг, однако портовые службы отказали в разрешении на швартовку, не предоставив разъяснений.
Судно прибыло в российский курорт утром в субботу. Туристы рассказали, что несостоявшаяся остановка в турецком городе не повлияла на общие впечатления от путешествия. Многие путешественники уже совершали поездки на этом лайнере и собираются бронировать новые круизы.
Пассажиры подчеркнули насыщенность программы, которая включала посещение пяти городов, а также традиционные развлечения на борту: танцевальные и спортивные мероприятия, СПА-процедуры и другие активности.
«Ъ-Кубань» писал, что пассажиры лайнера Astoria Grande получили ваучеры на 50 евро и 25% скидки на будущие рейсы за отмену Стамбула.