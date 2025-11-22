Запуск речного маршрута до Кстова обсудили в Нижнем Новгороде

Глава комиссии Станислав Прокопович поинтересовался, планируется ли отдельный маршрут до Кстова. Гендиректор компании «Водолет» Никита Итальянцев отметил, что запуск такого маршрута возможен, однако подходящий причал для остановки расположен далеко от центра Кстова. Рейсы уже запускали в тестовом режиме, но в основном это были люди, которые не смогли купить билет на другой вид транспорта. Люди приезжали в Кстово, выходили на причал и возвращались обратно в Нижний Новгород.