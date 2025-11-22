Запуск речного маршрута до Кстова обсудили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде обсудили запуск речного маршрута до Кстова. Перспективы запуска маршрута обсудили на заседании комиссии гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта.
Глава комиссии Станислав Прокопович поинтересовался, планируется ли отдельный маршрут до Кстова. Гендиректор компании «Водолет» Никита Итальянцев отметил, что запуск такого маршрута возможен, однако подходящий причал для остановки расположен далеко от центра Кстова. Рейсы уже запускали в тестовом режиме, но в основном это были люди, которые не смогли купить билет на другой вид транспорта. Люди приезжали в Кстово, выходили на причал и возвращались обратно в Нижний Новгород.
Никита Итальянцев добавил, что в таком случае необходимо прорабатывать автобусный маршрут, чтобы жители могли добираться до центра Кстова. Итальянцев отметил, что в компании не забывают про Кстово, но существует еще одна проблема — нехватка судов.