Поезд Деда Мороза приедет в Казань 22 декабря

Продажа билетов на казанскую программу стартовала 22 ноября в 9:00 на официальном портале РЖД. Стоимость посещения для детей от 6 лет составляет 2 950 рублей, для малышей 3−5 лет — 3 450 рублей. В цену включено сопровождение одним взрослым, однако родителям важно учесть, что проход в вагоны возможен только при предъявлении свидетельства о рождении ребенка.