Поезд Деда Мороза приедет в Казань 22 декабря

Сказочный поезд Деда Мороза 22 декабря 2025 года посетит Казань в рамках своего пятого путешествия по России. После двухлетнего перерыва волшебный состав вновь включил столицу Татарстана в свой маршрут, который охватывает около 70 населенных пунктов страны.
Уникальный поезд представляет собой настоящий зимний городок на колесах. В его составе работают тематические вагоны: приемная Деда Мороза, игровая зона «Сказочная деревня», кукольный театр, сувенирный магазин и вагон «Снежная королева» с интерактивной программой. Особенностью этого сезона стало появление нового персонажа — Снежной Королевы, встреча с которой завершает экскурсию по ледяному миру.
Продажа билетов на казанскую программу стартовала 22 ноября в 9:00 на официальном портале РЖД. Стоимость посещения для детей от 6 лет составляет 2 950 рублей, для малышей 3−5 лет — 3 450 рублей. В цену включено сопровождение одним взрослым, однако родителям важно учесть, что проход в вагоны возможен только при предъявлении свидетельства о рождении ребенка.