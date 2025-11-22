Новосибирск борется за звание «Культурной столицы России — 2027»

Новосибирск претендует на звание «Культурной столицы России — 2027». В городе действуют крупнейший театр оперы и балета, более 30 профессиональных театров, ведущая научная библиотека за Уралом и один из крупнейших зоопарков страны. Об этом сообщает Горсайт.
Кроме того, в городе работают более 50 музеев, филармония, консерватория и крупные концертные площадки. Развитая культурная инфраструктура делает Новосибирск одним из главных претендентов на победу.
На данный момент за город проголосовали более 200 тысяч человек, но конкуренция остается высокой, Челябинск и Вологда также борются за это звание.
Победа даст возможность развивать культурные проекты и проводить масштабные мероприятия. Поддержать Новосибирск можно до 6 декабря на портале Госуслуг.