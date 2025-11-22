Новосибирск борется за звание «Культурной столицы России — 2027»

Новосибирск претендует на звание «Культурной столицы России — 2027». В городе действуют крупнейший театр оперы и балета, более 30 профессиональных театров, ведущая научная библиотека за Уралом и один из крупнейших зоопарков страны. Об этом сообщает Горсайт.