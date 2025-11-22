Ричмонд
На трассе в Башкирии ограничили движение транспорта из-за ледяного дождя

В Башкирии ограничили движение на трассах из-за ледяного дождя.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в МЧС по Башкирии, сегодня, 22 ноября, с 12:30 часов ввели ограничения для пассажирского и грузового транспорта на нескольких участках трасс. Ограничения введены в Белорецком и Архангельском районах республики, а виной всему неблагоприятные погодные условия. Как известно, на востоке республики отмечается ледяной дождь, ухудшение видимости и гололедица.

По данным МЧС по Башкирии, для пассажирского и грузового транспорта закрыто движение на следующих участках: Уфа — Инзер — Белорецк (км 67+000 — км 205+000);

Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (км 223+000 — км 249+000);

Белорецк — Учалы — Миасс (км 1+800 — км 24+000).

Ориентировочно, проезд откроют с 16:00 по местному времени сегодня, 22 ноября.

— Окончание ограничения может быть скорректировано в зависимости от изменения погодной обстановки. Единый телефон вызова экстренных служб 112, — предупреждает пресс-служба МЧС по Башкирии.

