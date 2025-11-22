На трассе в Башкирии ограничили движение транспорта из-за ледяного дождя

Как сообщили в МЧС по Башкирии, сегодня, 22 ноября, с 12:30 часов ввели ограничения для пассажирского и грузового транспорта на нескольких участках трасс. Ограничения введены в Белорецком и Архангельском районах республики, а виной всему неблагоприятные погодные условия. Как известно, на востоке республики отмечается ледяной дождь, ухудшение видимости и гололедица.