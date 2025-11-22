Ричмонд
Синоптики рассказали подробности о резком изменении погоды в выходные

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. В субботу и воскресенье погодные условия в Беларуси будут крайне неустойчивыми, рассказала корреспонденту Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, белорусская территория окажется под влиянием атмосферных фронтов от южного циклона, который с юго-западными воздушными потоками будет продвигаться в северные широты.

«В субботу 22 ноября фронтальные разделы обусловят осадки в виде снега, мокрого снега и дождя преимущественно по юго-восточной половине Беларуси. На остальной части территории существенных осадков не прогнозируется», ― рассказала метеоролог.

Также в субботу в Беларуси местами будут сгущаться туманы, на отдельных участках возможны слабые гололедные явления. Температура днем в субботу в среднем по стране составит от 0 до +5°С.

Мороз и сильный снег

В воскресенье 23 ноября воздух в Беларуси охладится до −1 −7°С, местами столбики термометров опустятся до −9°С, предупредила специалист. Ночью кратковременный снег и мокрый снег возможны на востоке страны, а воскресным днем снежная картина изменится кардинальным образом.

Осадки в виде мокрого снега и дождя станут более интенсивными и пройдут утром и днем на большей части территории, в отдельных районах по югу осадки будут достигать критериев сильных; местами по стране ожидаются налипание мокрого снега и гололедные явления, слабый туман.

Марина Грицкевич
начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета

Дневная температура в воскресенье в Беларуси будет варьироваться от −4°С по северо-западу до +4°С по юго-востоку.

Капризы погоды

В понедельник 24 ноября на белорусскую погоду будут влиять атмосферные фронты и контрастные воздушные массы, сохранится неустойчивая погода с осадками разного характера и интенсивности.

Также синоптик напомнила о возрастающем риске ДТП из-за ухудшения погоды. Автомобилистам она посоветовала снижать скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходам быть максимально внимательными на дороге.