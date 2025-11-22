Синоптики рассказали подробности о резком изменении погоды в выходные

Осадки в виде мокрого снега и дождя станут более интенсивными и пройдут утром и днем на большей части территории, в отдельных районах по югу осадки будут достигать критериев сильных; местами по стране ожидаются налипание мокрого снега и гололедные явления, слабый туман.