В городе Еманжелинске Челябинской области благоустроили пешеходную зону

Благоустройство пешеходной зоны, соединяющей две улицы, провели в городе Еманжелинске Челябинской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Еманжелинского муниципального района.
Обновленное пространство соединяет улицы Северную и Титова. Там заасфальтировали тропу, по краям уложили бордюры, по обочинам установили лавочки с урнами. Также смонтировали опоры электроосвещения, а провода спрятали под землю.
Проезжую часть вдоль тротуара тоже облагородили: отсыпали щебнем и срезкой. Городскую канаву расчистили, отремонтировали мостики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.