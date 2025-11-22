Более 300 тысяч сеянцев сосны высадили в Нижегородской области

«Ежегодно посадки проходят на территории каждого лесничества нашего региона и привлекают все большее число неравнодушных жителей. За этот сезон к акции присоединилось более 1000 человек. Каждое посаженное дерево становится живым свидетельством нашего вклада в будущее природы. Значение таких мероприятий значительно шире экологической пользы: коллективные посадки леса объединяют сердца и усилия людей разных поколений, формируют чувство ответственности перед природой и прививают детям понимание важности сохранения окружающей среды», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.