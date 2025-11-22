Более 300 тысяч сеянцев сосны высадили в Нижегородской области

Более 300 тыс. сеянцев сосны высадили на площади 87 га жители Нижегородской области в нынешнем сезоне во время акции «Сохраним лес». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщила пресс-служба правительства региона.
«Ежегодно посадки проходят на территории каждого лесничества нашего региона и привлекают все большее число неравнодушных жителей. За этот сезон к акции присоединилось более 1000 человек. Каждое посаженное дерево становится живым свидетельством нашего вклада в будущее природы. Значение таких мероприятий значительно шире экологической пользы: коллективные посадки леса объединяют сердца и усилия людей разных поколений, формируют чувство ответственности перед природой и прививают детям понимание важности сохранения окружающей среды», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Как сообщили в минлесхозе региона, всего проведено 25 посадочных мероприятий. А с момента старта акции в 2019 году в области силами сотрудников лесничеств и волонтеров высажено более 7 млн сеянцев, участие в мероприятиях приняли более 10 тыс. человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.