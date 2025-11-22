Ричмонд
Почти 50% жителей Таганрога привились от гриппа

Вакцинация от гриппа в Таганроге завершится 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Почти половина жителей Таганрога уже привились от гриппа. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день от гриппа вакцинировались 119 238 человек, это 49,4% населения, — написала Светлана Камбулова.

Глава приморского города напомнила, что прививочная кампания завершится 1 декабря. Всего для создания надежного коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей города. Таганрожцам стоит поторопиться с прохождением процедуры.

— Обращаюсь ко всем жителям Таганрога: пожалуйста, отнеситесь серьезно к вопросам своего здоровья и здоровья окружающих, — добавила Светлана Камбулова.

