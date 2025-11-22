Почти 50% жителей Таганрога привились от гриппа

Почти половина жителей Таганрога уже привились от гриппа. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день от гриппа вакцинировались 119 238 человек, это 49,4% населения, — написала Светлана Камбулова.
Глава приморского города напомнила, что прививочная кампания завершится 1 декабря. Всего для создания надежного коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей города. Таганрожцам стоит поторопиться с прохождением процедуры.
— Обращаюсь ко всем жителям Таганрога: пожалуйста, отнеситесь серьезно к вопросам своего здоровья и здоровья окружающих, — добавила Светлана Камбулова.
