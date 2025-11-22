В поселке Палкино Псковской области отремонтировали школу

Капитальный ремонт школы в поселке Палкино Псковской области провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Во время работ специалисты заменили системы электроснабжения, обновили водопровод и канализацию, провели косметический ремонт всех помещений — от учебных кабинетов до вспомогательных зон, модернизировали систему пожарной сигнализации.
В большинстве кабинетов полностью заменили мебель. В классах появились новые парты, стулья и шкафы, соответствующие эргономическим стандартам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.