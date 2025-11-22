Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Палкино Псковской области отремонтировали школу

В классах появилась новая мебель, соответствующая эргономическим стандартам.

Капитальный ремонт школы в поселке Палкино Псковской области провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Во время работ специалисты заменили системы электроснабжения, обновили водопровод и канализацию, провели косметический ремонт всех помещений — от учебных кабинетов до вспомогательных зон, модернизировали систему пожарной сигнализации.

В большинстве кабинетов полностью заменили мебель. В классах появились новые парты, стулья и шкафы, соответствующие эргономическим стандартам.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.