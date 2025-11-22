В Узбекистане оцифруют регистрацию похорон — постановление правительства

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане намерены усовершенствовать систему организации и учета похоронных процедур и внедрению механизмов эффективного контроля в этой сфере. Об этом говорится в новом постановлении правительства.
Согласно документу, процедуру выдачи разрешений на похороны и регистрацию умерших лиц переведут в цифровой формат, а мониторинг этой работы будет осуществляться через электронную информационную систему.
До 1 июня 2026 года будет разработан модуль «Единая электронная книга учета похорон» в рамках информационной системы «Единый электронный архив ЗАГС», а также его мобильное приложение.
С 1 марта 2026 года после регистрации смерти родственники усопшего будут на бесплатной основе получать в личном кабинете на портале ЕПИГУ (my.gov.uz) электронную справку с QR-кодом о регистрации смерти. Данная справка приравнивается к гербовому удостоверению.
Кроме того, в период с 1 июля по 31 декабря 2026 года в Ташкенте в экспериментальном порядке будет внедрен новый порядок проведения похорон.
В частности, разрешение на погребение умерших лиц будет выдавать только модуль «Единая электронная книга учета похорон» или мобильное приложение под контролем заведующего кладбищем. Ведение регистрации похорон в бумажной форме будет отменено.