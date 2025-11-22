В Узбекистане оцифруют регистрацию похорон — постановление правительства

С 1 марта 2026 года после регистрации смерти родственники усопшего будут на бесплатной основе получать в личном кабинете на портале ЕПИГУ (my.gov.uz) электронную справку с QR-кодом о регистрации смерти. Данная справка приравнивается к гербовому удостоверению.