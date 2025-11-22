Ричмонд
В Новосибирске продают набор елочных игрушек за 350 тысяч рублей

Изделия продаются только комплектом.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу редкий набор елочных игрушек серии «Золотой звон». Продавец оценил коллекцию в 350 тысяч рублей. По словам владельца, игрушки продаются только комплектом. Часть украшений хранится не в родных коробках, однако продавец обещает подобрать фирменные золотые коробки подходящего размера от фабрики.

Игрушки находятся в б/у состоянии, но, как заверяет продавец, сохранились очень хорошо. Возможна отправка в другие регионы, пересылку предлагается оформить через СДЭК по предоплате.