В Поморье запустили аудиогид по автомаршруту «Дорога на Русский Север»

Бесплатный аудиогид по автомаршруту «Дорога на Русский Север» запустили в Архангельской области, сообщили в центре развития туризма и культуры региона. На создание комфортных условий для путешествий на машине направлен нацпроект «Туризм и гостеприимство».
Аудиогид расскажет о самых интересных туристических местах, которые находятся по трассе М-8 «Холмогоры» от Вельска до Архангельска. Он состоит из 23 аудиодорожек общей продолжительностью примерно 1,5 часа. Маршрут начинается в Вельске, у берегов реки Ваги, и пролегает по территории пяти районов Архангельской области, которые входят в автомаршрут «Дорога на Русский Север».
На своем пути туристы встретят старинные города и монастыри, северные деревни, природные и культурные достопримечательности. Завершается маршрут в Архангельске — первом морском торговом порту России. Найти аудиогид можно по ссылке. Рекомендуется скачать его заранее, чтобы не зависеть от качества мобильного интернета в пути.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.