В Подмосковье открыли автоматизированный комплекс по производству косметики

Полностью автоматизированный комплекс по выпуску косметических изделий запустили в городском округе Солнечногорск. Открытие новых производств отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Как подчеркивает Президент, сейчас особенно важно “создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы”. Это касается и продукции, которую каждая семья использует в повседневной жизни — бытовая химия, моющие средства, косметика, парфюм. Компания Mixit запускает новый производственный комплекс. Она ведет полный цикл — от разработки формул в собственной научной лаборатории до розницы и маркетплейсов. Хочу пожелать коллективу предприятия успехов, реализации всех масштабных планов и новых больших достижений. Мы стараемся поддерживать такие предприятия. Видим, что наши производства берут новые объемы и осваивают линейки, которые раньше были только под иностранными этикетками. Важно, что развиваются предприятия с продукцией на основе собственных разработок», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На предприятии установлены четыре современных реактора: два из них изготавливают шампуни и гели, два других — эмульсии: кремы и кондиционеры. В ближайшее время планируется установить еще два — универсальных.
На заводе также расположена лаборатория, где разрабатывают оригинальные косметические рецептуры и формулы. Перед тем как запустить новый образец в производство, его проверяют эксперты-косметологи — они исследуют сроки хранения, эффективность и другие показатели, важные для качества товара.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.