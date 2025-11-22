В Подмосковье открыли автоматизированный комплекс по производству косметики

«Как подчеркивает Президент, сейчас особенно важно “создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы”. Это касается и продукции, которую каждая семья использует в повседневной жизни — бытовая химия, моющие средства, косметика, парфюм. Компания Mixit запускает новый производственный комплекс. Она ведет полный цикл — от разработки формул в собственной научной лаборатории до розницы и маркетплейсов. Хочу пожелать коллективу предприятия успехов, реализации всех масштабных планов и новых больших достижений. Мы стараемся поддерживать такие предприятия. Видим, что наши производства берут новые объемы и осваивают линейки, которые раньше были только под иностранными этикетками. Важно, что развиваются предприятия с продукцией на основе собственных разработок», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.