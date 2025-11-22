Омская область ввела льготный выкуп земли для инвесторов ОЭЗ

Правительство Омской области утвердило льготные условия выкупа земельных участков для бизнес-резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард». Согласно новому решению, компании — собственники объектов недвижимости и помещений на таких участках — смогут приобрести землю по цене, составляющей всего 15% от ее кадастровой стоимости. Подробно о льготе для инвесторов сегодня рассказали в пресс-службе минимущества Омской области.
«Льгота будет предоставляться при обязательном условии: резидент должен полностью выполнить условия соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ», — отметили в ведомстве.
Инициатива направлена на усиление инвестиционной привлекательности региона, привлечение новых резидентов в регион. Что в итоге поможет укрепить позиции Омской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.
На сегодняшний день Омская область входит в число немногих субъектов РФ, где действует подобная мера поддержки инвесторов. Аналогичные условия уже реализуются в Липецкой, Самарской и Воронежской областях.
