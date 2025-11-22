Волгоградцам объяснили, где следует искать телефон аварийной службы УК

По информации Госжилнадзора Волгоградской области, у каждой УК должна быть круглосуточная аварийно-диспетчерская служба (АДС). Кроме того, в государственную информационную систему должны быть внесены все телефонные номера АДС.
Чтобы получить доступ, необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги Дом» на телефон. Для звонка в диспетчерскую надо нажать кнопку «Авария» на главном экране, пояснили в региональной ГЖИ. Гостевой доступ следует получить жильцам, которые не являются собственниками квартиры или дома.
Большинство УК уже прошли проверку, после чего актуальные номера телефонов стали доступны пользователям сервиса. Работа по проверке продолжается.
В Госжилнадзоре области отметили, что в следующих обновлениях появятся и номера АДС от ресурсоснабжающих организаций.
За 6 месяцев 2025 года в Госжилнадзор региона поступило 7585 обращений, это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жалобы были связаны с техническим состоянием и эксплуатацией жилфонда — 38%.