Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искали 5 суток: завершены поиски 15-летней школьницы, которая уехала в Екатеринбург и пропала

Школьницу из Заречного, которая уехала в Екатеринбург и пропала, нашли живой.

Источник: "ЛизаАлерт"

15-летнюю Кристину Д., которая уехала в Екатеринбург и загадочно пропала, нашли живой. Напомним, что школьница уехала из Заречного 17 ноября. Кристина перестала выходить на связь с отцом. Мужчина переживал, что с ней могло что-то случиться и обратился в полицию и поисковые отряды.

— Дома она оставила телефон. Школьница из приличной семьи. Никогда не пропадала ранее, — сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Спустя 5 дней поисков, рано утром 22 ноября, Кристину нашли живой. Информацию об этом подтвердили в поисковом отряде «Прорыв».

— Найдена, с ней все хорошо, — уточнили там.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», девушку нашли сотрудники отдела уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве пока отказались от комментариев.