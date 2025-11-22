Искали 5 суток: завершены поиски 15-летней школьницы, которая уехала в Екатеринбург и пропала

15-летнюю Кристину Д., которая уехала в Екатеринбург и загадочно пропала, нашли живой. Напомним, что школьница уехала из Заречного 17 ноября. Кристина перестала выходить на связь с отцом. Мужчина переживал, что с ней могло что-то случиться и обратился в полицию и поисковые отряды.