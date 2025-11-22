Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан примет матчи FIFA в марте 2026 года

В республике пройдут турниры среди мужских сборных.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Казахстанская федерация футбола сообщила о том, что в марте-апреле 2026 года в республике пройдет международный турнир FIFA Series.

Турнир объединит мужские и женские сборные из разных континентов, отметили в КФФ. Впервые FIFA Series был проведен в пилотном формате весной 2024 года.

«FIFA Series направлен на раскрытие потенциала игроков, тренеров и болельщиков, а также на продвижение универсальности и разнообразия футбола через значимые матчи. Турнир 2026 года усилит этот эффект как в мужском, так и в женском футболе. Соединяя нации через соревнования, FIFA Series стремится укрепить игру на всех уровнях — от местных сообществ до мировой арены», — рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Казахстан вошел в число первых стран, которые примут матчи FIFA Series 2026 среди мужских сборных. Помимо Казахстана, хозяевами турнира станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан.

Матчи среди женских сборных пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

В настоящее время продолжаются переговоры с другими национальными ассоциациями, которые могут присоединиться к числу стран-хозяев. Полный список участников турнира будет объявлен в начале 2026 года, отметили в федерации.