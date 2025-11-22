Казахстан примет матчи FIFA в марте 2026 года

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Казахстанская федерация футбола сообщила о том, что в марте-апреле 2026 года в республике пройдет международный турнир FIFA Series.
Турнир объединит мужские и женские сборные из разных континентов, отметили в КФФ. Впервые FIFA Series был проведен в пилотном формате весной 2024 года.
«FIFA Series направлен на раскрытие потенциала игроков, тренеров и болельщиков, а также на продвижение универсальности и разнообразия футбола через значимые матчи. Турнир 2026 года усилит этот эффект как в мужском, так и в женском футболе. Соединяя нации через соревнования, FIFA Series стремится укрепить игру на всех уровнях — от местных сообществ до мировой арены», — рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Казахстан вошел в число первых стран, которые примут матчи FIFA Series 2026 среди мужских сборных. Помимо Казахстана, хозяевами турнира станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан.
Матчи среди женских сборных пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.
В настоящее время продолжаются переговоры с другими национальными ассоциациями, которые могут присоединиться к числу стран-хозяев. Полный список участников турнира будет объявлен в начале 2026 года, отметили в федерации.