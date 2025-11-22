Курение на крыльце многоэтажек могут запретить в Беларуси

В Беларуси готовят запрет на курение на крыльце многоэтажек, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам завотделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольги Бартман, в Беларуси готовят документ для урегулирования рынка никотиносодержащей продукции. Данный законопроект направлен на борьбу с курением и касается, как обычных, так и электронных сигарет.
В законе хотят отразить запрет на рекламу электронных сигарет и расширить перечень общественных мест, где курение — под запретом. Например, могут запретить курить на крыльце многоквартирного дома или общежития. Еще хотят ужесточить выкладку, доставку и продажу электронных курительных систем.
