Запертого в квартире ребенка спасли в Караганде

Карагандинские спасатели помогли ребенку, который остался в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в МЧС, в службу 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Ержанова в городе Караганда мать не может связаться со своим ребенком 2015 года рождения и обеспокоена тем, что не может открыть дверь.

По словам матери, она ненадолго ушла в магазин, а когда вернулась домой, ребенок крепко спал и самостоятельно открыть дверь не мог.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Используя специальный инструмент и альпинистское снаряжение, спасатели поднялись на крышу дома и, спустившись по спасательной веревке, проникли в квартиру через балкон. Благодаря оперативным действиям спасателей все закончилось благополучно», — рассказали в МЧС.

Ранее мы писали о том, как пожарный из Акмолинской области признался в любви необычным способом.