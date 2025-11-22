Творческое наследие Сапаргали Бегалина объединяет поколения

На мероприятии присутствовали внучка писателя Гульнар Бегалина, правнук Ернар Бегалин, директор Туркестанской областной детской библиотеки имени Ы. Алтынсарина Рысбек Ермекулы, а также школьники, педагоги, библиотекари и представители литературного сообщества. Лауреат Международной премии «Алаш» Сайлаубай Тойлыбаев, исследователи и преподаватели детской литературы представили доклады о развитии казахстанской детской литературы и значимости творчества Бегалина в учебном процессе.