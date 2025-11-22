Творческое наследие Сапаргали Бегалина объединяет поколения

В Центральной городской детской библиотеке имени С. Бегалина 21 ноября 2025 года прошёл республиканский круглый стол, посвящённый 130-летию со дня рождения классика казахской детской литературы Сапаргали Бегалина.
На мероприятии присутствовали внучка писателя Гульнар Бегалина, правнук Ернар Бегалин, директор Туркестанской областной детской библиотеки имени Ы. Алтынсарина Рысбек Ермекулы, а также школьники, педагоги, библиотекари и представители литературного сообщества. Лауреат Международной премии «Алаш» Сайлаубай Тойлыбаев, исследователи и преподаватели детской литературы представили доклады о развитии казахстанской детской литературы и значимости творчества Бегалина в учебном процессе.
В своём выступлении Гульнар Бегалина отметила значимость внимания к творческому наследию писателя, подчеркнув: *_ «Для нашей семьи особенно ценно видеть, что творчество Сапарғали Бегалина продолжает жить, вдохновлять и объединять новое поколение читателей»._
Особое внимание привлекла галерея Сапаргали Бегалина с редкими фотографиями, архивными материалами и документальными сведениями о жизни и творческом пути писателя.
Учащиеся Батановской средней школы продемонстрировали свои творческие номера, посвящённые наследию писателя, а педагоги провели мастер-классы и обсуждения, направленные на формирование интереса к классической детской литературе.
Одним из самых ярких моментов встречи стал арнау, исполненный учителем Асланом Исабаевым. Его проникновенные строки стали эмоциональным акцентом программы и подчеркнули духовное значение наследия Сапаргали Бегалина.
Круглый стол стал значимой платформой для популяризации казахстанской детской литературы и знакомства нового поколения с творчеством великого писателя.