Якутская строганина даст фору калининградской: как живётся там, где стоит лютый мороз до −63 °С

Оймякон считается самым холодным на Земле населённым пунктом.

Одни калининградцы мечтают, чтобы на Новый год выпал снег. Другие жалуются на холод, но при этом настоящих морозов даже не видели. Между тем самый студёный населённый пункт на Земле находится в России. Каково там зимой, «Клопс» рассказал местный житель Тумен Кырыарба.

Наш собеседник родом из села Орто-Балаган Оймяконского улуса. Это восточная часть Якутии. Именно в Оймяконе была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 71,2°С. Это обусловлено рельефом. Село находится в верховье реки Индигирки в котловине, куда спускается холодный воздух с высоких окрестных гор.

Климатическое лето со средней температурой +15−20°C начинается с июня и длится до сентября. Самый жаркий сезон — с середины июля до 10 августа: +32 °C.

«Это самая горячая пора, когда мы купаемся в прудах и озёрах, особенно во время сенокоса. А первый снег может выпасть уже в конце сентября», — рассказал местный житель.

Зимой, когда небо ясное, столбик термометра может опуститься до минус 58−63 °C, если стоят облака — минус 45. «Мы говорим, что уже стало тепло и можно выходить на улицу, — смеётся Тумен. — В моё время занятия в школе не отменялись даже при минус 58, а сейчас дети не учатся, только если ниже 54».

«В этом году с начала октября-ноября у нас уже было минус 45 градусов. А в Якутске в это время — всего минус 15», — поделился собеседник «Клопс».

Где живут местные.

Раньше здесь были деревянные жилища, их топили многофункциональными печками-камельками, рассказывает Тумен. Сейчас избушки стали современнее, с 2015 года начали проводить центральное отопление, появилась угольная котельная. До этого семья сжигала в среднем до 30 кубов дров каждую зиму. Печку приходилось топить без остановки.

«В селе есть горячая вода, а унитазов нет. У нас холодные туалеты на улице и бани снаружи дома. В районных центрах, в домах, построенных в советское время, есть санузлы, но трубы там старые, поэтому в морозы часто возникают протечки. А у нас коммуникации новые и таких проблем нет», — радуется Тумен.

Что носить в такой холод.

Жители Оймякона много времени трудятся по хозяйству на улице, поэтому одежда не должна сковывать движения. На ноги надевают унты из оленьей шкуры или утеплённые валенки с войлочной подошвой. Лицо защищают балаклавой или шарфом, голову — шапкой-ушанкой.

«Уже есть тёплые ватники, которые заменяют штаны. Когда их не было, приходилось надевать по трое рейтуз и подштанников. Появились специальные куртки для Якутии, их поставляют китайцы. Верхняя одежда стала современнее, легче и теплее», — подметил местный житель.

Как признался Тумен, случаи обморожения всё-таки случаются. Например, приезжие забывают рукавицы или не замечают, когда их лицо и уши обледенели. Только зайдя в тёплое помещение, понимают, что кожа начала чернеть и отмирать.

«Моего брата один раз случайно оставили на дороге: водитель подумал, что он в машине, и уехал. Это было в 20 километрах от села, и он в минус 54 в одних свитерах дошёл еле живой, — вспоминает Тумен. — Как-то у одного охотника сгорела палатка, и он остался в одном термобелье. Мужчина пытался дойти до села, но не смог — упал и замёрз».

Чем утеплить машину.

Двигатели здесь накрывают сверху и снизу брезентом, некоторые подкладывают спереди пенофол. На всех машинах устанавливают второе лобовое стекло.

«Тормозная жидкость у нас замерзает при −56 °C, мы смешиваем её со спиртом и так ездим всю зиму. На дальние рейсы берём с собой печку: если встанешь, а спасательных машин поблизости не будет, она поможет согреться», — рассказал экскурсовод Кырыарба.

Мотор во время остановки не выключают, это называется «колматить машину». Заглушить двигатель можно только при въезде в тёплый гараж. В Оймяконе их отапливают дровами.

Есть и портативные гаражи-одеяла. Ими накрывают машину и устанавливают таймер нагрева. Когда температура опускается до минус пяти, двигатель заводится и работает 20 минут, и так каждые два-три часа.

Чем занимаются местные жители.

Сейчас в Оймяконе проживает примерно 500 человек. Молодёжь активно покидает село, предпочитая города.

«Раньше все держали коров, обязательно 20−30 голов, и пять-шесть лошадей. Сейчас рогатого скота стало мало да и следить за ним особо некому, поэтому у нас дефицит молока и масла. Рабочие руки уезжают трудиться в город, а старики умирают, и вместе с ними культура, традиционный уклад — всё забывается», — отмечает Тумен.

А вот коневодство по-прежнему развито. Молодые предприниматели выращивают на мясо до четырёхсот лошадей в своих хозяйствах.

Оймяконцы в основном охотятся на мелкую дичь, диких оленей, лосей или горных баранов. Осенью активна рыбалка, местные ловят пелядь, чира, муксуна, нельму, омуля.

Цены на продукты.

«Зимой самые дорогие продукты у нас — это мясо, овощи, фрукты, соки и газировки. Например, килограмм мяса может стоить 1 000 рублей, яблоки — 500 рублей, бананы — 600, апельсины — 700, — рассказал Тумен. — Мы с семьёй в местных магазинах покупали по мелочи. В основном я ездил в город на оптовые базы, в год примерно раза четыре. В центре гораздо дешевле».

От Оймякона до Якутска порядка 1 000 км. Зимой дорога за продуктами по выгодным ценам занимает 15−17 часов. Летом этот путь увеличивается до 30 часов, так как маршрут включает длительные паромные переправы через реку Лену и её приток Алдан.

«Якуты очень любят есть замороженное мясо или строганину из благородной рыбы, жареных карасей, а также якутский кефир — суорат. Есть и свои деликатесы: традиционное мороженое кёрчэх из взбитых сливок и ягод и национальный суп из сушёной полыни. У нас его подают на каждый праздник, будь то день рождения, новоселье или свадьба», — перечисляет местный житель.

Экстремальный холод привлекает туристов.

Многие приезжают за «якутским салютом»: всем хочется посмотреть на россыпь искрящихся льдинок. Другие мечтают в минус 60 искупаться в незамерзающей реке Индигирке, отведать на берегу вкуснейшую строганину. Интересна и здешняя культура, и фольклор. Есть те, кто желает увидеть местную породу лошадей и коров. Люди любят останавливаться у оленеводов, ночуют в палатках и катаются на упряжках.

«Конечно, это немассовый туризм, если сравнивать с Турцией — скорее, ориентирован на любителей. Есть несколько экскурсионных программ со своим колоритом. Это уникальные места, которые не успели вытоптать люди», — подчеркнул экскурсовод.

Всем, кто соберётся посетить полюс холода, нужно учитывать: тёплые туалеты будут только в гостиницах. На маршруте справлять нужду придётся в экстремальных условиях или терпеть до возвращения на базу. Других неудобств организаторы экскурсионных программ не видят. Если у туриста нет соответствующей одежды, ему всё предоставят.

«В прошлом году к нам в сезон приехало чуть больше 400 человек, включая иностранцев. Аэропорт находится в Якутске, а дальше уже на машинах. Путешественников ждёт настоящий морозный дух и незабываемые эмоции», — гарантирует Тумен Кырыарба.

