Якутская строганина даст фору калининградской: как живётся там, где стоит лютый мороз до −63 °С

«Моего брата один раз случайно оставили на дороге: водитель подумал, что он в машине, и уехал. Это было в 20 километрах от села, и он в минус 54 в одних свитерах дошёл еле живой, — вспоминает Тумен. — Как-то у одного охотника сгорела палатка, и он остался в одном термобелье. Мужчина пытался дойти до села, но не смог — упал и замёрз».