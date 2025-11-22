Якутская строганина даст фору калининградской: как живётся там, где стоит лютый мороз до −63 °С

Одни калининградцы мечтают, чтобы на Новый год выпал снег. Другие жалуются на холод, но при этом настоящих морозов даже не видели. Между тем самый студёный населённый пункт на Земле находится в России. Каково там зимой, «Клопс» рассказал местный житель Тумен Кырыарба.
Наш собеседник родом из села Орто-Балаган Оймяконского улуса. Это восточная часть Якутии. Именно в Оймяконе была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 71,2°С. Это обусловлено рельефом. Село находится в верховье реки Индигирки в котловине, куда спускается холодный воздух с высоких окрестных гор.
Климатическое лето со средней температурой +15−20°C начинается с июня и длится до сентября. Самый жаркий сезон — с середины июля до 10 августа: +32 °C.
«Это самая горячая пора, когда мы купаемся в прудах и озёрах, особенно во время сенокоса. А первый снег может выпасть уже в конце сентября», — рассказал местный житель.
Зимой, когда небо ясное, столбик термометра может опуститься до минус 58−63 °C, если стоят облака — минус 45. «Мы говорим, что уже стало тепло и можно выходить на улицу, — смеётся Тумен. — В моё время занятия в школе не отменялись даже при минус 58, а сейчас дети не учатся, только если ниже 54».
«В этом году с начала октября-ноября у нас уже было минус 45 градусов. А в Якутске в это время — всего минус 15», — поделился собеседник «Клопс».
Где живут местные.
Раньше здесь были деревянные жилища, их топили многофункциональными печками-камельками, рассказывает Тумен. Сейчас избушки стали современнее, с 2015 года начали проводить центральное отопление, появилась угольная котельная. До этого семья сжигала в среднем до 30 кубов дров каждую зиму. Печку приходилось топить без остановки.
«В селе есть горячая вода, а унитазов нет. У нас холодные туалеты на улице и бани снаружи дома. В районных центрах, в домах, построенных в советское время, есть санузлы, но трубы там старые, поэтому в морозы часто возникают протечки. А у нас коммуникации новые и таких проблем нет», — радуется Тумен.
Что носить в такой холод.
Жители Оймякона много времени трудятся по хозяйству на улице, поэтому одежда не должна сковывать движения. На ноги надевают унты из оленьей шкуры или утеплённые валенки с войлочной подошвой. Лицо защищают балаклавой или шарфом, голову — шапкой-ушанкой.
«Уже есть тёплые ватники, которые заменяют штаны. Когда их не было, приходилось надевать по трое рейтуз и подштанников. Появились специальные куртки для Якутии, их поставляют китайцы. Верхняя одежда стала современнее, легче и теплее», — подметил местный житель.
Как признался Тумен, случаи обморожения всё-таки случаются. Например, приезжие забывают рукавицы или не замечают, когда их лицо и уши обледенели. Только зайдя в тёплое помещение, понимают, что кожа начала чернеть и отмирать.
«Моего брата один раз случайно оставили на дороге: водитель подумал, что он в машине, и уехал. Это было в 20 километрах от села, и он в минус 54 в одних свитерах дошёл еле живой, — вспоминает Тумен. — Как-то у одного охотника сгорела палатка, и он остался в одном термобелье. Мужчина пытался дойти до села, но не смог — упал и замёрз».
Чем утеплить машину.
Двигатели здесь накрывают сверху и снизу брезентом, некоторые подкладывают спереди пенофол. На всех машинах устанавливают второе лобовое стекло.
«Тормозная жидкость у нас замерзает при −56 °C, мы смешиваем её со спиртом и так ездим всю зиму. На дальние рейсы берём с собой печку: если встанешь, а спасательных машин поблизости не будет, она поможет согреться», — рассказал экскурсовод Кырыарба.
Мотор во время остановки не выключают, это называется «колматить машину». Заглушить двигатель можно только при въезде в тёплый гараж. В Оймяконе их отапливают дровами.
Есть и портативные гаражи-одеяла. Ими накрывают машину и устанавливают таймер нагрева. Когда температура опускается до минус пяти, двигатель заводится и работает 20 минут, и так каждые два-три часа.
Чем занимаются местные жители.
Сейчас в Оймяконе проживает примерно 500 человек. Молодёжь активно покидает село, предпочитая города.
«Раньше все держали коров, обязательно 20−30 голов, и пять-шесть лошадей. Сейчас рогатого скота стало мало да и следить за ним особо некому, поэтому у нас дефицит молока и масла. Рабочие руки уезжают трудиться в город, а старики умирают, и вместе с ними культура, традиционный уклад — всё забывается», — отмечает Тумен.
А вот коневодство по-прежнему развито. Молодые предприниматели выращивают на мясо до четырёхсот лошадей в своих хозяйствах.
Оймяконцы в основном охотятся на мелкую дичь, диких оленей, лосей или горных баранов. Осенью активна рыбалка, местные ловят пелядь, чира, муксуна, нельму, омуля.
Цены на продукты.
«Зимой самые дорогие продукты у нас — это мясо, овощи, фрукты, соки и газировки. Например, килограмм мяса может стоить 1 000 рублей, яблоки — 500 рублей, бананы — 600, апельсины — 700, — рассказал Тумен. — Мы с семьёй в местных магазинах покупали по мелочи. В основном я ездил в город на оптовые базы, в год примерно раза четыре. В центре гораздо дешевле».
От Оймякона до Якутска порядка 1 000 км. Зимой дорога за продуктами по выгодным ценам занимает 15−17 часов. Летом этот путь увеличивается до 30 часов, так как маршрут включает длительные паромные переправы через реку Лену и её приток Алдан.
«Якуты очень любят есть замороженное мясо или строганину из благородной рыбы, жареных карасей, а также якутский кефир — суорат. Есть и свои деликатесы: традиционное мороженое кёрчэх из взбитых сливок и ягод и национальный суп из сушёной полыни. У нас его подают на каждый праздник, будь то день рождения, новоселье или свадьба», — перечисляет местный житель.
Экстремальный холод привлекает туристов.
Многие приезжают за «якутским салютом»: всем хочется посмотреть на россыпь искрящихся льдинок. Другие мечтают в минус 60 искупаться в незамерзающей реке Индигирке, отведать на берегу вкуснейшую строганину. Интересна и здешняя культура, и фольклор. Есть те, кто желает увидеть местную породу лошадей и коров. Люди любят останавливаться у оленеводов, ночуют в палатках и катаются на упряжках.
«Конечно, это немассовый туризм, если сравнивать с Турцией — скорее, ориентирован на любителей. Есть несколько экскурсионных программ со своим колоритом. Это уникальные места, которые не успели вытоптать люди», — подчеркнул экскурсовод.
Всем, кто соберётся посетить полюс холода, нужно учитывать: тёплые туалеты будут только в гостиницах. На маршруте справлять нужду придётся в экстремальных условиях или терпеть до возвращения на базу. Других неудобств организаторы экскурсионных программ не видят. Если у туриста нет соответствующей одежды, ему всё предоставят.
«В прошлом году к нам в сезон приехало чуть больше 400 человек, включая иностранцев. Аэропорт находится в Якутске, а дальше уже на машинах. Путешественников ждёт настоящий морозный дух и незабываемые эмоции», — гарантирует Тумен Кырыарба.
