Сборная Казахстана получила усиление из США на чемпионат мира по хоккею

В Астану прилетели форварды Алишер Саркенов, Асанали Саркенов и Абзал Алибек.
17-летний Алишер Саркенов выступает в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Принс-Альберт Рейдерз». В 14 матчах регулярного чемпионата WHL на его счету 14 (6+8) очков.
19-летний Асанали Саркенов играет за клуб WHL «Спокан Чифс». В 11 матчах регулярки у него 5 (1+4) результативных баллов.
19-летний Абзал Алибек выступает за «Филадельфия Ребелс» в Северо-американской хоккейной лиге (NAHL). В 21 матче регулярного чемпионата он набрал 12 (4+8) очков.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 7 по 13 декабря в словенском Бледе. За единственную путевку в элитный дивизион сборная Казахстана сыграет с командами Украины, Франции, Норвегии, Австрии и Словении.
Расписание матчей сборной Казахстана:
8 декабря, 00:30: Украина — Казахстан.
9 декабря, 00:30: Казахстан — Словения.
11 декабря, 00:30: Казахстан — Франция.
11 декабря, 21:00: Норвегия — Казахстан.
13 декабря, 21:00: Казахстан — Австрия.