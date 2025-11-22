Ричмонд
Сборная Казахстана получила усиление из США на чемпионат мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею продолжает подготовку к молодежному чемпионату мира 22025 года первого дивизиона. К команде присоединились три игрока, выступающие в заокеанских лигах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Шайба.kz».

Источник: БЕЛТА

В Астану прилетели форварды Алишер Саркенов, Асанали Саркенов и Абзал Алибек.

17-летний Алишер Саркенов выступает в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Принс-Альберт Рейдерз». В 14 матчах регулярного чемпионата WHL на его счету 14 (6+8) очков.

19-летний Асанали Саркенов играет за клуб WHL «Спокан Чифс». В 11 матчах регулярки у него 5 (1+4) результативных баллов.

19-летний Абзал Алибек выступает за «Филадельфия Ребелс» в Северо-американской хоккейной лиге (NAHL). В 21 матче регулярного чемпионата он набрал 12 (4+8) очков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 7 по 13 декабря в словенском Бледе. За единственную путевку в элитный дивизион сборная Казахстана сыграет с командами Украины, Франции, Норвегии, Австрии и Словении.

Расписание матчей сборной Казахстана:

  • 8 декабря, 00:30: Украина — Казахстан.

  • 9 декабря, 00:30: Казахстан — Словения.

  • 11 декабря, 00:30: Казахстан — Франция.

  • 11 декабря, 21:00: Норвегия — Казахстан.

  • 13 декабря, 21:00: Казахстан — Австрия.