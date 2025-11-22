Новогодние огоньки под угрозой: Министр энергетики Молдовы рассказал, когда подорожает электроэнергия

При этом четверть своих потребностей в электричестве Молдова импортирует из Румынии или Украины, остальное добирает на международном рынке через товарно-сырьевую биржу, однако из-за того, что с биржи закупает электричество и Украина, причем в объёмах во много раз превышающих молдавскую потребность, цены на электроэнергию растут и «это то, что вне нашего контроля». Частично решить этот вопрос можно было бы через наращивание молдавской выработки, но утверждённый ещё в январе правительством проект по закупке для Молдовы газовой турбины мощностью 125 мегаватт и десяти турбин мощностью 10 мегаватт по-прежнему не имеет продвижения.