Новогодние огоньки под угрозой: Министр энергетики Молдовы рассказал, когда подорожает электроэнергия

Министр энергетики Молдовы прогнозирует, что рост цен на электричество может произойти через полмесяца-месяц.
Дорин Жунгиету объяснил, что дефицит мощностей в Украине повышает региональные цены, однако пока ситуация держится в относительном равновесии, в том числе благодаря тёплой погоде, росту выработки на молдавских теплоэлектроцентралях и за счёт солнечных панелей и ветряков.
При этом четверть своих потребностей в электричестве Молдова импортирует из Румынии или Украины, остальное добирает на международном рынке через товарно-сырьевую биржу, однако из-за того, что с биржи закупает электричество и Украина, причем в объёмах во много раз превышающих молдавскую потребность, цены на электроэнергию растут и «это то, что вне нашего контроля». Частично решить этот вопрос можно было бы через наращивание молдавской выработки, но утверждённый ещё в январе правительством проект по закупке для Молдовы газовой турбины мощностью 125 мегаватт и десяти турбин мощностью 10 мегаватт по-прежнему не имеет продвижения.
