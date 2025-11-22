В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Накануне водителей и пешеходов попросили быть предельно осторожными. Туманная пелена сильно ограничивает видимость на дорогах. В таких условиях владельцам автомобилей следует снижать скорость и увеличивать дистанцию на дорогах, а пешеходам рекомендуют использовать одежду со световозвращающими элементами.