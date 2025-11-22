В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Ростовской области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение обозначили на прогностической карте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, туманы местами по региону ожидаются с 21 часа 22 ноября до 13 часов 23 ноября, а также ночью и утром 24 ноября.
Накануне водителей и пешеходов попросили быть предельно осторожными. Туманная пелена сильно ограничивает видимость на дорогах. В таких условиях владельцам автомобилей следует снижать скорость и увеличивать дистанцию на дорогах, а пешеходам рекомендуют использовать одежду со световозвращающими элементами.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.