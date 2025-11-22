ГАИ усилит контроль на аварийно опасных участках дорог Витебской и Гомельской областей

К рейдам также подключатся наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.
В министерстве отметили, что сотрудники ГАИ ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации, а также республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
В МВД также напомнили, что в связи с понижением температуры необходимо перейти на зимний стиль вождения, выбирая безопасную скорость и соблюдая дистанцию между транспортными средствами. Не стоит совершать резких маневров. Кроме того, все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети — перевозиться в удерживающих устройствах.
В то же время пешеходы должны понимать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на мокрой и скользкой дороге. Пересекать проезжую часть необходимо только в разрешенных местах. В непогоду рекомендуется обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темноте — обязательно использовать световозвращающие элементы. Не следует использовать наушники и загораживать себе обзор элементами одежды.