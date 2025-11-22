ГАИ усилит контроль на аварийно опасных участках дорог Витебской и Гомельской областей

В то же время пешеходы должны понимать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на мокрой и скользкой дороге. Пересекать проезжую часть необходимо только в разрешенных местах. В непогоду рекомендуется обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темноте — обязательно использовать световозвращающие элементы. Не следует использовать наушники и загораживать себе обзор элементами одежды.