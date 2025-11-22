Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ усилит контроль на аварийно опасных участках дорог Витебской и Гомельской областей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни Госавтоинспекция проведет рейдовые мероприятия с отработкой аварийно опасных участков автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Витебской и Гомельской областей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Источник: БЕЛТА

К рейдам также подключатся наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

В министерстве отметили, что сотрудники ГАИ ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации, а также республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В МВД также напомнили, что в связи с понижением температуры необходимо перейти на зимний стиль вождения, выбирая безопасную скорость и соблюдая дистанцию между транспортными средствами. Не стоит совершать резких маневров. Кроме того, все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети — перевозиться в удерживающих устройствах.

В то же время пешеходы должны понимать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на мокрой и скользкой дороге. Пересекать проезжую часть необходимо только в разрешенных местах. В непогоду рекомендуется обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темноте — обязательно использовать световозвращающие элементы. Не следует использовать наушники и загораживать себе обзор элементами одежды.