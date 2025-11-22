Казахстан завоевал 56 медалей на VI Играх исламской солидарности

«Сегодня в Эр-Рияде завершились VI Игры исламской солидарности, прошедшие под девизом “One nation — бір ұлт”. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 57 стран. (…) Казахстанские спортсмены завоевали в общей сложности 56 медалей: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Этот показатель демонстрирует высокий уровень подготовки наших атлетов и стабильный рост результатов на международной арене», — говорится в сообщении.