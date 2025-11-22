Казахстан завоевал 56 медалей на VI Играх исламской солидарности

«Сегодня в Эр-Рияде завершились VI Игры исламской солидарности, прошедшие под девизом “One nation — бір ұлт”. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 57 стран. (…) Казахстанские спортсмены завоевали в общей сложности 56 медалей: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Этот показатель демонстрирует высокий уровень подготовки наших атлетов и стабильный рост результатов на международной арене», — говорится в сообщении.
Сборная Казахстана выступила в 16 видах спорта: легкая атлетика, киберспорт, фехтование, гандбол, джиу-джитсу, дзюдо, карате, плавание, настольный теннис, таэквондо, тяжелая атлетика, вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба, ушу и муай-тай.
При этом команды по боксу, волейболу, конному спорту, баскетболу 3×3, футзалу, дуатлону и верблюжьим бегам не участвовали по объективным причинам.
Ключевые моменты Игр:
Казахстан впервые завоевал золотые медали в ряде видов спорта: дзюдо (Аруна Жангельдина), настольный теннис (Кирилл Герасименко и мужская команда), муай-тай (Турар Дүйсехан), фехтование (мужская команда), джиу-джитсу (три золота).
Спортивный реванш: в настольном теннисе Кирилл Герасименко победил Омара Мухаммеда Ассара, уступившего ему на Олимпиаде в Париже, а чемпион мира по борьбе Ризабек Айтмұхан обыграл олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова из Бахрейна.
Впервые медали принесены в гандболе, джиу-джитсу, муай-тай, ушу и фехтовании.