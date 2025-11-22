Ричмонд
«Виновато не правительство, а природа»: депутат Кадыров прокомментировал ситуацию с воздухом в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 22 ноября). Лидер партии «Миллий Тикланиш» и депутат парламента Алишер Кадыров сделал интересное заявление по поводу ухудшения качества воздуха в Ташкенте. По мнению политика, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит вовсе не на правительстве, а на природе.

Источник: Vaib.Uz

Кадыров сослался на свежий комментарий Узгидромета, который объяснил высокий уровень загрязнения воздуха в столице инверсией, климатическими особенностями и отсутствием осадков. Депутат назвал этот ответ «хорошим, но запоздавшим», отметив, что он предназначен в первую очередь для тех, кто пытается связать наличие вредных частиц в воздухе с действиями властей.

«Ответственные лица должны не допускать распространения догадок, которые сбивают людей с толку!» — подчеркнул Кадыров.

Депутат также обратил внимание, что ни одно правительство в мире не способно управлять природой.

В завершение депутат заметил, что беспокойство граждан часто бывает выгодно кому-то еще.

«Не забывайте, что наше беспокойство очень нужно, чтобы кто-то мог чувствовать себя спокойно», — резюмировал он.