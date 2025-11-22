«Виновато не правительство, а природа»: депутат Кадыров прокомментировал ситуацию с воздухом в Ташкенте

Кадыров сослался на свежий комментарий Узгидромета, который объяснил высокий уровень загрязнения воздуха в столице инверсией, климатическими особенностями и отсутствием осадков. Депутат назвал этот ответ «хорошим, но запоздавшим», отметив, что он предназначен в первую очередь для тех, кто пытается связать наличие вредных частиц в воздухе с действиями властей.