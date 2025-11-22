Проект благоустройства города в Башкирии завоевал международную премию

Накануне проект благоустройства городского пространства в центре Янаула получил престижную премию «Золотой Трезини-2025». В своих соцсетях авторов проекта и горожан поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.
Как рассказал Хабиров, диплом был получен в номинации «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции», а сам проект дал новую жизнь местному краеведческому музею и прилегающей к нему территории.
— Обновить территорию получилось благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Вокруг музея теперь есть настоящий культурно-образовательный кластер. Очень интересный, живой проект. Обязательно посмотрите, если еще там не были, — написал в своих соцсетях Радий Хабиров.
Глава региона поблагодарил команду муниципалитета, всех неравнодушных жителей Янаула и сотрудников Института развития городов Башкирии.
— Это и есть наша цель — благоустроенные парки, скверы, площади и набережные должны становиться точками притяжения. Чтобы там кипела жизнь, чтобы они были востребованными у местных жителей и у туристов. У Янаула в этом смысле все получилось, — написал Хабиров.
