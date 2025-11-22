Проект благоустройства города в Башкирии завоевал международную премию

— Это и есть наша цель — благоустроенные парки, скверы, площади и набережные должны становиться точками притяжения. Чтобы там кипела жизнь, чтобы они были востребованными у местных жителей и у туристов. У Янаула в этом смысле все получилось, — написал Хабиров.