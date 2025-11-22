Ричмонд
С 25 по 26 ноября в двух районах Казани возможны перебои с водой

Ограничения связаны с подключением водопроводных сетей деревни Куюки к центральной системе.

Источник: Комсомольская правда

С 25 по 26 ноября 2025 года в Советском и Приволжском районах Казани возможны перебои с водоснабжением. Ограничения связаны с подключением водопроводных сетей деревни Куюки к центральной системе и продлятся с 09:00 25 ноября до 11:00 26 ноября.

Под временные ограничения попадут жилые дома по улицам Абубекира Терегулова, Дубравная, Комиссара Габишева, Проспект Победы, Рихарда Зорге, Академика Завойского. С полным списком можно ознакомиться в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Для обеспечения жителей водой на период отключения предприятие организует автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: +7 (843) 231−62−60. Жителям рекомендуют заранее создать необходимый запас воды и следить за официальными объявлениями.