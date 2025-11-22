С 25 по 26 ноября в двух районах Казани возможны перебои с водой

С 25 по 26 ноября 2025 года в Советском и Приволжском районах Казани возможны перебои с водоснабжением. Ограничения связаны с подключением водопроводных сетей деревни Куюки к центральной системе и продлятся с 09:00 25 ноября до 11:00 26 ноября.