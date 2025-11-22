Забрали землю за кредиты: в Крыму должника лишили участка

Крымчанин лишился земельного участка за отказ оплачивать долг по кредитам.
«Житель Красноперекопска не вернул 116 тыс. рублей, которые он взял в кредит. Представитель кредитора обратились с иском в суд», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РК и г. Севастополю.
Суд встал на сторону кредитора, но недобросовестный заемщик не захотел добровольно погасить кредит.
В итоге дело дошло до исполнительного производства. Шустрые приставы арестовали банковские счета должника и запретили выезд за пределы страны. Но мужчина был непоколебим — оплаты долга не последовало.
Тогда в ход пошли крайние меры — на торгах продали его земельный участок.
«Задолженность погашена в полном объеме. Остаток вырученных денежных средств возвращен гражданину».