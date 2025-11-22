Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Забрали землю за кредиты: в Крыму должника лишили участка

В Крыму за долги по кредитам забрали землю.

Источник: Комсомольская правда

Крымчанин лишился земельного участка за отказ оплачивать долг по кредитам.

«Житель Красноперекопска не вернул 116 тыс. рублей, которые он взял в кредит. Представитель кредитора обратились с иском в суд», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РК и г. Севастополю.

Суд встал на сторону кредитора, но недобросовестный заемщик не захотел добровольно погасить кредит.

В итоге дело дошло до исполнительного производства. Шустрые приставы арестовали банковские счета должника и запретили выезд за пределы страны. Но мужчина был непоколебим — оплаты долга не последовало.

Тогда в ход пошли крайние меры — на торгах продали его земельный участок.

«Задолженность погашена в полном объеме. Остаток вырученных денежных средств возвращен гражданину».