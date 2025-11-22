Воинская часть Национальной гвардии отметила 30-летие

Важной частью праздника стало награждение военнослужащих, отличивших себя в службе. Ряд офицеров и сержантов получили благодарственные грамоты от командующего Региональным командованием «Орталық». Также лучшие военнослужащие были отмечены от имени командира части за добросовестную службу и высокий уровень ответственности.