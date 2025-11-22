Воинская часть Национальной гвардии отметила 30-летие

Эта дата стала важной вехой в истории подразделения и символом трёх десятилетий добросовестной и ответственной службы.
Официальная часть мероприятия началась с внесения Государственного флага. Личному составу и гостям был показан специальный видеоролик, рассказывающий об истории, достижениях части и вкладе военнослужащих в обеспечение общественной безопасности.
На юбилей были приглашены ветераны подразделения, офицеры, солдаты и почётные гости.
Во время торжественного мероприятия творческий коллектив части представил праздничный концерт. Патриотические песни, музыкальные номера и художественные композиции создали атмосферу торжества и вдохновения, подняв боевой дух личного состава.
Важной частью праздника стало награждение военнослужащих, отличивших себя в службе. Ряд офицеров и сержантов получили благодарственные грамоты от командующего Региональным командованием «Орталық». Также лучшие военнослужащие были отмечены от имени командира части за добросовестную службу и высокий уровень ответственности.
Награждённые выразили благодарность командованию и отметили, что служить в рядах Национальной гвардии — высокая честь.
За 30 лет воинская часть 5510 достигла значительных результатов в обеспечении общественной безопасности, охране важных государственных объектов и поддержании правопорядка. Сегодня личный состав продолжает выполнять свои служебные обязанности на высоком уровне, внося вклад в укрепление безопасности страны.
Торжественный вечер стал не только данью уважения славному пути подразделения, но и источником патриотического вдохновения для молодых солдат и офицеров.