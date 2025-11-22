Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воинская часть Национальной гвардии отметила 30-летие

В городе Кокшетау в воинской части регионального командования «Орталық» 5510 Национальной гвардии Республики Казахстан прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию со дня образования части, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Эта дата стала важной вехой в истории подразделения и символом трёх десятилетий добросовестной и ответственной службы.

Официальная часть мероприятия началась с внесения Государственного флага. Личному составу и гостям был показан специальный видеоролик, рассказывающий об истории, достижениях части и вкладе военнослужащих в обеспечение общественной безопасности.

На юбилей были приглашены ветераны подразделения, офицеры, солдаты и почётные гости.

Во время торжественного мероприятия творческий коллектив части представил праздничный концерт. Патриотические песни, музыкальные номера и художественные композиции создали атмосферу торжества и вдохновения, подняв боевой дух личного состава.

Важной частью праздника стало награждение военнослужащих, отличивших себя в службе. Ряд офицеров и сержантов получили благодарственные грамоты от командующего Региональным командованием «Орталық». Также лучшие военнослужащие были отмечены от имени командира части за добросовестную службу и высокий уровень ответственности.

Награждённые выразили благодарность командованию и отметили, что служить в рядах Национальной гвардии — высокая честь.

За 30 лет воинская часть 5510 достигла значительных результатов в обеспечении общественной безопасности, охране важных государственных объектов и поддержании правопорядка. Сегодня личный состав продолжает выполнять свои служебные обязанности на высоком уровне, внося вклад в укрепление безопасности страны.

Торжественный вечер стал не только данью уважения славному пути подразделения, но и источником патриотического вдохновения для молодых солдат и офицеров.