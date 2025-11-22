Петербургские артисты дали концерт на Кубе после помощи жертвам урагана

Концертная программа петербургских артистов на Кубе была перенесена из города Сантьяго-де-Куба в Матансас из-за последствий мощного урагана «Мелисса». Как сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов, Петербург направил гуманитарную помощь пострадавшим регионам, включая лекарства и машины скорой помощи.
Выступление, приуроченное к 510-летию Сантьяго-де-Куба, состоялось в провинции Матансас с участием заслуженного артиста Петербурга Григория Чернецова, государственного ансамбля танца «Барыня», казачьего ансамбля «Атаман» и других коллективов. В финале концерта прозвучала знаменитая песня «Город над вольной Невой» на музыку Василия Соловьёва-Седого.
Этот концерт — подарок Петербурга двум пострадавшим от стихийного бедствия регионам Кубы. Из Северной столицы России прибыли не только лекарства и машины скорой помощи, но и лучшие достижения нашей культуры как символ солидарности с кубинскими друзьями, которые сейчас устраняют последствия урагана. Благодаря их труду и своевременным мерам со стороны правительства Кубы удалось спасти многие человеческие жизни.
Фото: Смольный.
Губернатор также отметил, что мероприятие прошло в рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Петербургом и Сантьяго-де-Куба. В ближайшие дни в Гаване запланирован еще один концерт петербургских артистов на сцене театра «Насьональ», посвященный 25-летию установления побратимских связей между северной столицей России и кубинской столицей. Визит творческой делегации стал частью программы укрепления сотрудничества между Петербургом и Кубой, которая включает также выставки, мастер-классы и показы картин киностудии «Ленфильм».