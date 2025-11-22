Петербургские артисты дали концерт на Кубе после помощи жертвам урагана

Губернатор также отметил, что мероприятие прошло в рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Петербургом и Сантьяго-де-Куба. В ближайшие дни в Гаване запланирован еще один концерт петербургских артистов на сцене театра «Насьональ», посвященный 25-летию установления побратимских связей между северной столицей России и кубинской столицей. Визит творческой делегации стал частью программы укрепления сотрудничества между Петербургом и Кубой, которая включает также выставки, мастер-классы и показы картин киностудии «Ленфильм».