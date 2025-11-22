Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские артисты дали концерт на Кубе после помощи жертвам урагана

Губернатор Александр Беглов сообщил о гуманитарной помощи от Северной столицы.

Источник: Смольный

Концертная программа петербургских артистов на Кубе была перенесена из города Сантьяго-де-Куба в Матансас из-за последствий мощного урагана «Мелисса». Как сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов, Петербург направил гуманитарную помощь пострадавшим регионам, включая лекарства и машины скорой помощи.

Выступление, приуроченное к 510-летию Сантьяго-де-Куба, состоялось в провинции Матансас с участием заслуженного артиста Петербурга Григория Чернецова, государственного ансамбля танца «Барыня», казачьего ансамбля «Атаман» и других коллективов. В финале концерта прозвучала знаменитая песня «Город над вольной Невой» на музыку Василия Соловьёва-Седого.

Этот концерт — подарок Петербурга двум пострадавшим от стихийного бедствия регионам Кубы. Из Северной столицы России прибыли не только лекарства и машины скорой помощи, но и лучшие достижения нашей культуры как символ солидарности с кубинскими друзьями, которые сейчас устраняют последствия урагана. Благодаря их труду и своевременным мерам со стороны правительства Кубы удалось спасти многие человеческие жизни.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный.

Губернатор также отметил, что мероприятие прошло в рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Петербургом и Сантьяго-де-Куба. В ближайшие дни в Гаване запланирован еще один концерт петербургских артистов на сцене театра «Насьональ», посвященный 25-летию установления побратимских связей между северной столицей России и кубинской столицей. Визит творческой делегации стал частью программы укрепления сотрудничества между Петербургом и Кубой, которая включает также выставки, мастер-классы и показы картин киностудии «Ленфильм».

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше